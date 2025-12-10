Головне за ніч та ранок середи, 10 грудня: майже 180 боєзіткнень, оборона Покровська

Нічна повітряна атака, 177 бойових зіткнень, бої на Покровському та Костянтинівському напрямках, ворожі обстріли, затримання нападника на військовослужбовця на Львівщині.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 177 боєзіткнень.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 48 штурмових дій ворога.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 22 атаки поблизу Костянтинівки, Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки, Іванопілля, Русиного Яру та у бік Софіївки.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1010 російських окупантів. Росія вже втратила в Україні близько 1 183 620 військових.

На певному етапі оборони Покровська в межах цього населеного пункту не було українських військових, сказав головком Олександр Сирський на зустрічі з журналістами. Але в середині листопада Сили оборони повернули частину Покровська під контроль і зачистили ділянку на захід від нього.

З 15 листопада в результаті наступу українських військ контроль повернули над 13 км квадратними в межах Покровська. Це майже половина від площі міста.

"На певному етапі, восени, в Покровську вже не було наших військ, через обмежені можливості. Однак із 15 листопада в результаті наших наступальних дій ми змогли взяти під контроль близько 13 км² території в межах Покровська (із загальної площі міста 29 км²). Продовжуємо утримувати північну частину міста приблизно по залізничній колії. Крім того, західніше Покровська ми зачистили і контролюємо близько 54 км", – розповів він.

Чисельність сил окупантів на Покровському напрямку становить 156 000 осіб і продовжує зростати. Сюди ж ворог найактивніше б'є КАБами: 40-50 % всіх ударів.

Уночі Росія атакувала Україну 80 безпілотниками, ППО збила 50.

Зафіксовано влучання 29 ударних БпЛА на 7 локаціях.

Поліція встановлює обставини смерті чоловіка у Печерському районі столиці. Зазначається, що на тілі загиблого є ознаки насильницької смерті, а саме – ножові поранення.

"Сьогодні близько 08:00 години до правоохоронців надійшла інформація про виявлення у одній з квартир місцевої багатоповерхівки тіла 41-річного киянина із ножовими пораненнями", – йдеться у повідомленні.

Джерела "Інтерфакс-Україна" повідомили, що йдеться про Дмитра Каденюка, єдиного сина першого космонавта незалежної України Леоніда Каденюка.

Про Дмитра Каденюка відомо, що він з відзнакою закінчив Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка та був провідним спеціалістом державного космічного агентства України.

Перший космонавт незалежної України Леонід Каденюк помер 31 січня 2018 року у віці 67 років. Його дружина Віра була викладачкою англійської мови вищої категорії.

У Стрию затримали 52-річного місцевого мешканця за напад на військовослужбовця з групи оповіщення. Чоловік увечері 9 грудня напав на військового з кухонним інструментом "сокира-молоток".

Потерпілий звернувся до медиків з забійною раною грудної клітини. Як встановили співробітники Стрийського районного управління поліції, травму військовослужбовець РТЦК та СП отримав під час здійснення заходів з оповіщення на вулиці Красівського у місті Стрий.

Генеральний штаб збройних сил Польщі у мережі X розповів, що переговори з українською стороною щодо передачі літаків МіГ-29, які армія сусідньої країни виводить з експлуатації, тривають, проте остаточне рішення досі не ухвалене.

Водночас поляки хотіли б в обмін на винищувачі отримати доступ до певних ракетних та безпілотних технологій, якими володіють Збройні Сили України. У Варшаві стверджують, що це б слугувало не лише компенсацією за літаки, але й дозволило "набути нові оборонні та промислові компетенції" для "безпеки східного флангу НАТО".

Розмови про передачу Україні МіГ-29 тривають упродовж практично всього 2025 року, проте польські політики постійно відкидали заклик Києва пришвидшити цей процес, ставлячи його в залежність від пошуку більш сучасної заміни.

