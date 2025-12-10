Росія активізує роботу в Придністров'ї, аби відволікти українські ресурси на зростання загрози від ворожого анклаву. Про це повідомили джерела в українській розвідці.

На території так званої Придністровської республіки посилили мобілізаційні заходи – до військових формувань квазіутворення викликають резервістів, а на складах розконсервовують озброєння. Також там розгорнули виробництво дронів і центри навчання їхніх операторів.

"Активні заходи, які реалізовує кремль, спрямовані на посилення російської присутності у Придністров’ї, яку москва використовує для дестабілізації ситуації в Молдові та створенні точки напруги на кордоні з українськими південними областями – ризик проникнення диверсійних груп на територію України зростає", – повідомили в розвідці.

Там вважають, що зміщення фокусу Кремля на Придністров'я означає початок гібридної операції росіян, пов’язаної із проведенням так званих виборів президента ПМР у 2026 р.

"Операція росії має за мету, зокрема, знову присадити Тирасполь на голку безкоштовного російську газу, підняти імідж проросійських ватажків, приховано наростити військовий контингент росії у Придністров’ї, щоб у потрібний кремлю момент всі накопичені сили й ресурси були готові до військової ескалації", – йдеться в повідомленні.

Як відомо, цього року Придністров'я від газової кризи врятувала вільна частина Молдови, а не Росія.