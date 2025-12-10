Сили спецоперацій знищили ворожу групу на Донеччині.
Оператори 8-го полку Сил спеціальних операцій України під час виконання спеціальних дій у лісовій місцевості Донеччини успішно знищили п’ятьох військовослужбовців РФ.
Користуючись погодними умовами, ворог хотів просочитись в тил українських позицій, проте група ССО завадила їм в цьому.
- Нещодавно Сили спецоперацій уразили склади безпілотників та палива на окупованій частині Донеччини та Луганщини. Склади уражені у населених пунктах Донецьк та Сімейкине.