Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Росіяни атакували Україну ракетами
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
ГоловнаСуспільствоВійна

Сили спецоперацій показали знищення ворожої групи на Донеччині. Окупанти хотіли просочитись в тил

Ліквідовано 5 окупантів.

Сили спецоперацій показали знищення ворожої групи на Донеччині. Окупанти хотіли просочитись в тил
ССО знищили ворожу групу на Донеччині
Фото: скріншот

Сили спецоперацій знищили ворожу групу на Донеччині.

Оператори 8-го полку Сил спеціальних операцій України під час виконання спеціальних дій у лісовій місцевості Донеччини успішно знищили п’ятьох військовослужбовців РФ.

Користуючись погодними умовами, ворог хотів просочитись в тил українських позицій, проте група ССО завадила їм в цьому. 
Теми: , ,
