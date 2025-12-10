Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Вдарив кухонним молотком: у Стрию затримали нападника на військового

Чоловік намагався втекти від групи оповіщення. 

Вдарив кухонним молотком: у Стрию затримали нападника на військового
У Стрию місцевий мешканець атакував військового
Фото: поліція Львівської області

У Стрию затримали 52-річного місцевого мешканця за напад на військовослужбовця з групи оповіщення. Чоловік увечері 9 грудня напав на військового з кухонним інструментом "сокира-молоток".

У поліції області розповіли, що напад стався на вулиці Красівського. Потерпілий звернувся до медиків з забійною раною грудної клітини. 

"Як встановили співробітники Стрийського районного управління поліції, травму військовослужбовець РТЦК та СП отримав під час здійснення заходів з оповіщення на вулиці Красівського у місті Стрий. Побачивши групу військовослужбовців перехожий спробував втекти. Коли ж один з військовослужбовців наздогнав його, чоловік вдарив його в груди кухонний інструментом типу «сокира-молоток»", – повідомили правоохоронці. 

Слідчі почали провадження за ч. 2 ст. 350 (Погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов'язок) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – обмеження волі на строк від трьох до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Поліцейські встановили місце перебування зловмисника – 52-річного жителя райцентру, та затримали його в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. 

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вчиненні злочину та обрання йому запобіжного заходу. 
﻿
