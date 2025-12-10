​НАБУ завершило слідство щодо ексголови Дніпропетровської ОДА про розкрадання коштів на ремонті доріг

НАБУ і САП відкрили матеріали в справі колишнього голови Дніпропетровської обласної держадміністрації та його спільників. Їх підозрюють у розкраданні на ремонті доріг понад 392 млн гривень.
Про це повідомило Національне антикорупційне бюро.
За даними слідства, підозрювані підробили документи, щоб швидше отримати гроші та уникнути складних процедур (розробка проєктної документації, її експертиза, технагляд). Поточний чи капітальний ремонт доріг вони замінили на експлуатаційне обслуговування, яке у 2022 році було в пріоритеті.
Витрати на роботи безпідставно збільшили до 1,5 млрд гривень. На цю суму уклали договори з компанією, яка пов’язана із головою Дніпропетровської ОДА. Та в свою чергу завищила вартість матеріалів на понад 392 млн гривень.
Частину цих грошей вивели на рахунки інших компаній, підконтрольних високопосадовцю та його заступнику.
- У вересні 2024 року про підозру повідомили п'ятьом учасникам оборудки. Наразі їхні дії кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України. Одному з них (колишньому керівнику департаменту ДнОДА) додатково повідомили про підозру у незаконному збагаченні (ст. 368-5 КК України).
- Кримінальне провадження було відкрито після публікації журналістських розслідувань "Схем" та "Української правди" про прямий зв’язок між тодішнім головою Дніпропетровської ОВА Валентином Резніченком і компанією, на яку обласна адміністрація з березня 2022 року спрямувала півтора мільярда бюджетних гривень на відбудову доріг в області.
- У 2022 році "Схеми" опублікували розслідування "Супутниця на мільярд", в якому розповіли, що приватна фірма "Будінвест Інжиніринг", яка освоїла півтора мільярда гривень на ремонті доріг у Дніпропетровській області, напряму пов’язана з Резніченком, від якого залежить, кому і в яких обсягах виділяти бюджетні кошти області.
- Половина компанії була записана на жінку на ім’я Яна Хланта – професійну спортсменку, яка працює тренером із пауерліфтингу в Дніпрі. Як з’ясували "Схеми", вона – близька особа для Резніченка, вони разом багато подорожували за кордон. Окрім того, Хланта пересувалася на автомобілі Резніченка та отримувала зарплату в його фірмі.
- Інша половина компанії, що освоювала мільярди під час активної фази війни, через наближену особу пов’язана з бізнесменами-братами Дубинськими, яких США офіційно оголосили у розшук за підозрою у фінансових махінаціях. Через війну державні контракти та розміри кошторисів не публікуються, тому «Схеми» самостійно проаналізували фінансово-господарську діяльність "Будінвест Інжиніринг", і виявили, що головний підрядник Дніпропетровської ОВА вдається одразу до декількох підозрілих схем.