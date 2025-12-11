Розпочалася 1 387-ма доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 234 бойових зіткнення. Найбільше боїв пройшло на Покровському та Лиманському напрямках.

У Генштабі наголошують, що українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат.

Вчора противник завдав 38 авіаційних ударів, скинув 94 керованих авіабомби. Крім цього, здійснив 3607 обстрілів, зокрема 130 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3622 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Злагода Дніпропетровської області; Нове Поле, Солодке, Зелене, Гуляйполе Запорізької області.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили вісім атак росіян. Противник здійснив 98 обстрілів, зокрема три – із реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили 11 атак противника у районах населених пунктів Стариця, Вовчанські Хутори, Вовчанськ, Дворічанське та у бік Синельникового, Обухівки, Кутьківки.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося дев’ять атак загарбників. Наші оборонці відбили штурмові дії противника у бік Петропавлівки та Курилівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 27 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Новоєгорівка, Греківка, Новоселівка, Зарічне, Торське та у бік населених пунктів Чернещина, Олександрівка, Дробишеве, Ставки, Лиман.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили 13 атак противника у районі Ямполя та у бік Свято-Покровського.На Краматорському напрямку відбулося два боєзіткнення, в напрямку Міньківки.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 23 атаки поблизу Олександро-Шультиного, Плещіївки, Русиного Яру, Яблунівки та в бік Костянтинівки, Іллінівки, Софіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 49 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Никанорівка, Разіне, Новоекономічне, Звірове, Котлине, Удачне, Новомиколаївка та у бік Софіївки, Кучерового Яру, Нового Шахового, Нового Донбасу, Іванівки, Родинського, Сухецького, Червоного Лиману, Мирнограда, Покровська, Гришиного, Молодецького, Новопавлівки, Філії.

На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 22 атаки в районах населених пунктів Вороне, Степове, Успенівка та у бік Іванівки, Новоселівки, Соснівки, Зеленого Гаю, Вербового, Вишневого, Єгорівки, Красногірського та Рибного.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 22 атаки росіян в районі населеного пункту Солодке та в бік Зеленого і Гуляйполя.

На Оріхівському напрямку ворог дев’ять разів марно намагався прорвати нашу оборону в районах населених пунктів Щербаки, Степове та у напрямках Малої Токмачки, Новоандріївки, Степногірська та Приморського.

На Придніпровському напрямку противник двічі безуспішно проводив наступальні дії в районі Антонівського мосту.На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.