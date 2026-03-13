Повернутися до витоків: бразильці забезпечили «Шахтарю» перемогу в матчі з «Лехом» у Лізі конференцій УЄФА

Як «Шахтар» згадує про традиції, хто гарантував українцям перемогу й де гратимуть «гірники» в номінально домашньому поєдинку за тиждень? Читайте в матеріалі LB.ua.

Бразильські футболісти попереду за підтримки українців позаду змогли тричі розписатися у воротах польського колективу, суттєво полегшивши собі життя перед другим матчем 1/8 фіналу Ліги конференцій. Буде не зайвим, якщо взяти до уваги, що другий матч «гірники» теж гратимуть у гостях.

Шанси команд на перемогу були фактично рівними, з огляду на думки букмекерів. Як виявилося, з цим були не згодні представники бразильської «діаспори» в «Шахтарі», які й зробили різницю в матчі. Усе як у старі добрі часи до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Учора, 12 березня, донецький «Шахтар» стартував у плей-оф Ліги конференцій УЄФА – третього за важливістю єврокубкового турніру. Суперником українського колективу був «Лех» з Познані – чинний чемпіон польської Екстракляси, який нині йде на третій сходинці місцевої першості.

Акцент на бразильцях

У стартовому складі «гірників» на поле вийшли одразу семеро бразильських футболістів. Ця інформація не здивувала б жодного українського вболівальника ще 5 років тому. На початку ж десятих сенсацією стала б поява хоча б чотирьох українців на полі одночасно зі стартових хвилин.

Фото: shakhtar.com Cклад «Шахтаря» на матч проти «Леха»

«Шахтар» уже багато років має реноме команди, увага якої спрямована на Латинську Америку. Та й бразильці із задоволенням їдуть в Україну, щоб звідси вже переїхати до кращих європейських ліг, бо ж є приклади Фреда, Фернандіньйо, Дугласа Кости. Вболівальники зі стажем можуть згадати й Жадсона, який хоч і повернувся назад у Бразилію, але зміг зробити собі ім’я в українському клубі.

Словом, у складі «гірників» вийшли четверо українців: Дмитро Криськів, Олег Очеретько, Валерій Бондар і Дмитро Різник. Цікаво, що на лаві для запасних за грою спостерігали ще п’ятеро українських гравців, серед яких голкіпер Кирило Фесюн. Математику не обманеш – «гірники» в будь-якому випадку не виставили б повністю український склад на гру… Тому відповідальність за результат лягла на бразильських гравців.

Самба в Познані

З огляду на склад «гірників» варто було очікувати, що команда контролюватиме м’яч, а окремі футболісти не нехтуватимуть можливістю обіграти суперників в індивідуальних дуелях.

Фото: shakhtar.com Педріньйо бореться за м'яч

З перших хвилин поляки, натхненні домашніми трибунами, намагалися пресингувати «гірників», але бразильцям знадобилося буквально 10 хвилин, щоб заспокоїти гру й забрати м’яч собі. «Шахтар» намагався будувати атаки флангами, де Невертон і Аліссон не боялися йти в обіграш і загострювати. Особливо варто відзначити Педріньйо, який хоч грав трішки нижче в центрі поля, але фактично був усюди.

Бразилець легко протягував м’яч між суперниками, опинявся на флангах, бив по воротах, коли така змога була, й постійно загострював точними пасами. Після такого перформансу стає зрозуміло, чому цього хлопця сватають у збірну України. Ба більше, кажуть, головний тренер синьо-жовтих Сергій Ребров особисто зацікавлений у тому, аби Педріньйо отримав українське громадянство й заграв у складі національної команди.

Фото: shakhtar.com Марлон Гомес просуває м'яч

Однією з головних подій матчу стала вимушена заміна Дмитра Криськіва, який отримав травму на 27-й хвилині. Замість нього вийшов бразилець Марлон Гомес, який і забив перший гол за 9 хвилин після появи на полі. Він отримав елегантний пас п’ятою від Еліаса й зміг переграти голкіпера суперників з гострого кута – 1:0.

Фото: shakhtar.com Марлон Гомес б'є по воротах

Статистичні показники першого тайму були красномовними: «Шахтар» випереджав суперника за всіма основними показниками, зокрема: за голами (0:1), володінням м’ячем (36:64), ударами (3:5) й ударами в площину воріт (0:3).

На старті другого тайму Невертон подвоїв перевагу «гірників». Варто знову акцентувати на Марлоні Гомесі, який зміг просочитися крізь захист «Леха», а вже після низки рикошетів м’яч потрапив до Невертона, який зміг пробити повз голкіпера.

Фото: shakhtar.com Невертон під час голу

Здавалося, що «гірники» претендуватимуть на розгром, але сил для цього не вистачило. Поляки з часом почали підтискати, а вже з 60-ї хвилини затисли українську команду біля воріт. В одному з епізодів Дмитро Різник, голкіпер «Шахтаря», зміг врятувати свою команду на 69-й хвилині, але вже за декілька миттєвостей Ісхак вразив ворота українця. Він відгукнувся на пас Перейри зовнішньою стороною стопи й закотив у порожні ворота.

«Гірники», очевидно, розуміли, що треба забити ще, аби легше було за тиждень, тому повернули собі м’яч після пропущеного голу. Та й імпульсивний Арда Туран гнав підопічних уперед. Як наслідок, за 5 хвилин до закінчення гри Ісаке Сілва наважився на удар ножицями й забив з кута штрафного майданчика «Леха».

Фото: shakhtar.com Ісаке Сілва б'є через себе

Таким чином «гірники» змогли гарантувати собі комфортну перевагу перед наступним матчем проти поляків. Водночас Арда Туран уже наголосив, що в матчі-відповіді суперники можуть відігратися.

Фото: shakhtar.com Арда Туран під час матчу

«"Лех" може відігратися в другому матчі. Маємо виявити повагу до чемпіонів (Польщі, – LB.ua) і правильно діяти в ключові моменти, бо ми є дуже молодою командою. Такі камбеки можливі у футболі. Для нас нічого не змінилося – другий матч буде для нас таким, ніби рахунок 0:0. І ми повинні виявити повагу до чемпіонів, бо вони здатні на це. А ще в другому матчі буде так, ніби вони знову грають вдома, адже Польща – їхня країна», – заявив він на післяматчевій пресконференції.

Ще один виїзд

Арда Туран на сто відсотків правий у тому, що «Лех» гратиме другий матч удома. У номінально домашньому матчі «Шахтар» прийматиме поляків у… Кракові. Саме там українська команда зазвичай грає домашні ігри. Чи нормально це? З точки зору футбольної логіки це неправильно, бо ж на те плей-оф і складається з двох матчів, у яких команда повинна грати як удома, так і в гостях.

Фото: shakhar.com Футболісти «Шахтаря» святкують гол

Однак розуміємо, що українські клуби через війну не можуть привезти суперників додому. У цьому сенсі Краків зі своєю ареною «Вісла» виглядає природно, бо ж недалеко, та й чимало українців, які нині в Польщі, можуть приїхати підтримати команду. Чи могло керівництво «Шахтаря» передбачити, що доведеться грати у плей-оф проти польського колективу? Питання відкрите. Не в тих нині українські клуби реаліях, щоб перебирати аренами.

Цікаво, що така ж проблема може спіткати збірну України з футболу, яка потенційно може зіграти в Польщі проти Польщі у номінально домашньому фіналі плей-оф відбору на чемпіонат світу з футболу.

Фото: shakhtar.com «Шахтар» після фінального свистка

«Шахтар» першим покаже, як це треба робити.