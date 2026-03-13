Глава НБУ - про вилучені Угорщиною кошти Ощадбанку: Розраховуємо, що вантаж повернуть законному власнику
Глава НБУ - про вилучені Угорщиною кошти Ощадбанку: Розраховуємо, що вантаж повернуть законному власнику
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
ГоловнаСпорт

Повернутися до витоків: бразильці забезпечили «Шахтарю» перемогу в матчі з «Лехом» у Лізі конференцій УЄФА

Учора, 12 березня, донецький «Шахтар» стартував у плей-оф Ліги конференцій УЄФА – третього за важливістю єврокубкового турніру. Суперником українського колективу був «Лех» з Познані – чинний чемпіон польської Екстракляси, який нині йде на третій сходинці місцевої першості.

Шанси команд на перемогу були фактично рівними, з огляду на думки букмекерів. Як виявилося, з цим були не згодні представники бразильської «діаспори» в «Шахтарі», які й зробили різницю в матчі. Усе як у старі добрі часи до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Бразильські футболісти попереду за підтримки українців позаду змогли тричі розписатися у воротах польського колективу, суттєво полегшивши собі життя перед другим матчем 1/8 фіналу Ліги конференцій. Буде не зайвим, якщо взяти до уваги, що другий матч «гірники» теж гратимуть у гостях.

Як «Шахтар» згадує про традиції, хто гарантував українцям перемогу й де гратимуть «гірники» в номінально домашньому поєдинку за тиждень? Читайте в матеріалі LB.ua.

Повернутися до витоків: бразильці забезпечили «Шахтарю» перемогу в матчі з «Лехом» у Лізі конференцій УЄФА
Марлон Гомес під час гольової атаки
Фото: shakhtar.com

Акцент на бразильцях

У стартовому складі «гірників» на поле вийшли одразу семеро бразильських футболістів. Ця інформація не здивувала б жодного українського вболівальника ще 5 років тому. На початку ж десятих сенсацією стала б поява хоча б чотирьох українців на полі одночасно зі стартових хвилин.

Cклад «Шахтаря» на матч проти «Леха»
Фото: shakhtar.com
Cклад «Шахтаря» на матч проти «Леха»

«Шахтар» уже багато років має реноме команди, увага якої спрямована на Латинську Америку. Та й бразильці із задоволенням їдуть в Україну, щоб звідси вже переїхати до кращих європейських ліг, бо ж є приклади Фреда, Фернандіньйо, Дугласа Кости. Вболівальники зі стажем можуть згадати й Жадсона, який хоч і повернувся назад у Бразилію, але зміг зробити собі ім’я в українському клубі.

Словом, у складі «гірників» вийшли четверо українців: Дмитро Криськів, Олег Очеретько, Валерій Бондар і Дмитро Різник. Цікаво, що на лаві для запасних за грою спостерігали ще п’ятеро українських гравців, серед яких голкіпер Кирило Фесюн. Математику не обманеш – «гірники» в будь-якому випадку не виставили б повністю український склад на гру… Тому відповідальність за результат лягла на бразильських гравців.

Самба в Познані

З огляду на склад «гірників» варто було очікувати, що команда контролюватиме м’яч, а окремі футболісти не нехтуватимуть можливістю обіграти суперників в індивідуальних дуелях.

Педріньйо бореться за м'яч
Фото: shakhtar.com
Педріньйо бореться за м'яч

З перших хвилин поляки, натхненні домашніми трибунами, намагалися пресингувати «гірників», але бразильцям знадобилося буквально 10 хвилин, щоб заспокоїти гру й забрати м’яч собі. «Шахтар» намагався будувати атаки флангами, де Невертон і Аліссон не боялися йти в обіграш і загострювати. Особливо варто відзначити Педріньйо, який хоч грав трішки нижче в центрі поля, але фактично був усюди.

Бразилець легко протягував м’яч між суперниками, опинявся на флангах, бив по воротах, коли така змога була, й постійно загострював точними пасами. Після такого перформансу стає зрозуміло, чому цього хлопця сватають у збірну України. Ба більше, кажуть, головний тренер синьо-жовтих Сергій Ребров особисто зацікавлений у тому, аби Педріньйо отримав українське громадянство й заграв у складі національної команди.

Марлон Гомес просуває м'яч
Фото: shakhtar.com
Марлон Гомес просуває м'яч

Однією з головних подій матчу стала вимушена заміна Дмитра Криськіва, який отримав травму на 27-й хвилині. Замість нього вийшов бразилець Марлон Гомес, який і забив перший гол за 9 хвилин після появи на полі. Він отримав елегантний пас п’ятою від Еліаса й зміг переграти голкіпера суперників з гострого кута – 1:0.

Марлон Гомес б'є по воротах
Фото: shakhtar.com
Марлон Гомес б'є по воротах

Статистичні показники першого тайму були красномовними: «Шахтар» випереджав суперника за всіма основними показниками, зокрема: за голами (0:1), володінням м’ячем (36:64), ударами (3:5) й ударами в площину воріт (0:3).

На старті другого тайму Невертон подвоїв перевагу «гірників». Варто знову акцентувати на Марлоні Гомесі, який зміг просочитися крізь захист «Леха», а вже після низки рикошетів м’яч потрапив до Невертона, який зміг пробити повз голкіпера.

Невертон під час голу
Фото: shakhtar.com
Невертон під час голу

Здавалося, що «гірники» претендуватимуть на розгром, але сил для цього не вистачило. Поляки з часом почали підтискати, а вже з 60-ї хвилини затисли українську команду біля воріт. В одному з епізодів Дмитро Різник, голкіпер «Шахтаря», зміг врятувати свою команду на 69-й хвилині, але вже за декілька миттєвостей Ісхак вразив ворота українця. Він відгукнувся на пас Перейри зовнішньою стороною стопи й закотив у порожні ворота.

«Гірники», очевидно, розуміли, що треба забити ще, аби легше було за тиждень, тому повернули собі м’яч після пропущеного голу. Та й імпульсивний Арда Туран гнав підопічних уперед. Як наслідок, за 5 хвилин до закінчення гри Ісаке Сілва наважився на удар ножицями й забив з кута штрафного майданчика «Леха». 

Ісаке Сілва б'є через себе
Фото: shakhtar.com
Ісаке Сілва б'є через себе

Таким чином «гірники» змогли гарантувати собі комфортну перевагу перед наступним матчем проти поляків. Водночас Арда Туран уже наголосив, що в матчі-відповіді суперники можуть відігратися.

Арда Туран під час матчу
Фото: shakhtar.com
Арда Туран під час матчу

«"Лех" може відігратися в другому матчі. Маємо виявити повагу до чемпіонів (Польщі, – LB.ua) і правильно діяти в ключові моменти, бо ми є дуже молодою командою. Такі камбеки можливі у футболі. Для нас нічого не змінилося – другий матч буде для нас таким, ніби рахунок 0:0. І ми повинні виявити повагу до чемпіонів, бо вони здатні на це. А ще в другому матчі буде так, ніби вони знову грають вдома, адже Польща – їхня країна», – заявив він на післяматчевій пресконференції.

Ще один виїзд

Арда Туран на сто відсотків правий у тому, що «Лех» гратиме другий матч удома. У номінально домашньому матчі «Шахтар» прийматиме поляків у… Кракові. Саме там українська команда зазвичай грає домашні ігри. Чи нормально це? З точки зору футбольної логіки це неправильно, бо ж на те плей-оф і складається з двох матчів, у яких команда повинна грати як удома, так і в гостях.

Футболісти «Шахтаря» святкують гол
Фото: shakhar.com
Футболісти «Шахтаря» святкують гол

Однак розуміємо, що українські клуби через війну не можуть привезти суперників додому. У цьому сенсі Краків зі своєю ареною «Вісла» виглядає природно, бо ж недалеко, та й чимало українців, які нині в Польщі, можуть приїхати підтримати команду. Чи могло керівництво «Шахтаря» передбачити, що доведеться грати у плей-оф проти польського колективу? Питання відкрите. Не в тих нині українські клуби реаліях, щоб перебирати аренами.

Цікаво, що така ж проблема може спіткати збірну України з футболу, яка потенційно може зіграти в Польщі проти Польщі у номінально домашньому фіналі плей-оф відбору на чемпіонат світу з футболу.

«Шахтар» після фінального свистка
Фото: shakhtar.com
«Шахтар» після фінального свистка

«Шахтар» першим покаже, як це треба робити.

Віталій ТкачукВіталій Ткачук, спортивний журналіст
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies