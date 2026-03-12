Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Глава НБУ - про вилучені Угорщиною кошти Ощадбанку: Розраховуємо, що вантаж повернуть законному власнику
Глава НБУ - про вилучені Угорщиною кошти Ощадбанку: Розраховуємо, що вантаж повернуть законному власнику
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
ГоловнаСпорт

Українець Лавренюк – чемпіон світу зі скелетону серед молоді

Він переміг одразу в двох вікових категоріях – U20 і U23.

Українець Лавренюк – чемпіон світу зі скелетону серед молоді
Ярослав Лавренюк під час заїзду
Фото: EPA/UPG

18-річний український скелетоніст Ярослав Лавренюк став чемпіоном світу серед спортсменів до 20-ти і 23-х років.

Про це повідомляє НОК України.

За сумою двох заїздів українець показав час 1:53.52 хвилини. Йому вдалося випередити найближчого переслідувача – латвійця Давіса Валдовскіса – на 0.18 секунди. Бронзову нагороду здобув представник Китаю Гоцін Юн – 0.76 секунди від лідера).

Лавренюку вдалося здобути першу медаль для України на молодіжному чемпіонаті світу зі скелетону

Попередній найкращий результат продемонстрував Владислав Гераскевич у 2020-му році. Тоді він фінішував четвертим.

Нагадаємо, український скелетоніст Владислав Гераскевич під час виступу у Верховній Раді закликав позбавити Сергія Бубку звання Героя України.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies