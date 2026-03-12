Він переміг одразу в двох вікових категоріях – U20 і U23.

Ярослав Лавренюк під час заїзду

18-річний український скелетоніст Ярослав Лавренюк став чемпіоном світу серед спортсменів до 20-ти і 23-х років.

Про це повідомляє НОК України.

За сумою двох заїздів українець показав час 1:53.52 хвилини. Йому вдалося випередити найближчого переслідувача – латвійця Давіса Валдовскіса – на 0.18 секунди. Бронзову нагороду здобув представник Китаю Гоцін Юн – 0.76 секунди від лідера).

Лавренюку вдалося здобути першу медаль для України на молодіжному чемпіонаті світу зі скелетону.

Попередній найкращий результат продемонстрував Владислав Гераскевич у 2020-му році. Тоді він фінішував четвертим.

Нагадаємо, український скелетоніст Владислав Гераскевич під час виступу у Верховній Раді закликав позбавити Сергія Бубку звання Героя України.