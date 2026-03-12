Український скелетоніст Ярослав Лавренюк у розмові з LB.ua поділився емоціями від перемоги на молодіжному Чемпіонаті світу.

«Неймовірні враження, емоції зашкалюють. У нас була тривала підготовка до цих змагань, багато тренувань. Багато праці було пророблено, але змагання пройшли неймовірно швидко. Було важко одразу повністю зрозуміти, що все завершилося і я виграв. Дуже радий, що зміг підняти наш прапор, що лунав наш гімн. Співати гімн на пʼєдесталі – це неймовірні відчуття, які не описати словами», – сказав Ярослав.

Він також заявив, що після перемоги виконав дві місії.

«Радий що вдалося нагадати про ситуацію в нашій країні всім присутнім. Окрім того, нагадав про несправедливе рішення щодо дискваліфікації Владислава Гераскевича: на подіумі я підняв табличку з його зображенням і надписом що пам’ять – це не порушення», – розповів скелетоніст.

Нагадаємо, Ярослав Лавренюк виграв першу для України золоту медаль молодіжного Чемпіонату світу зі скелетону.