Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Глава НБУ - про вилучені Угорщиною кошти Ощадбанку: Розраховуємо, що вантаж повернуть законному власнику
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Скелетоніст Лавренюк: «Співати гімн на пʼєдесталі – це неймовірні відчуття»

Українець став чемпіоном світу серед молоді.

Скелетоніст Лавренюк: «Співати гімн на пʼєдесталі – це неймовірні відчуття»
Ярослав Лавренюк під час заїзду
Фото: EPA/UPG

Український скелетоніст Ярослав Лавренюк у розмові з LB.ua поділився емоціями від перемоги на молодіжному Чемпіонаті світу.

«Неймовірні враження, емоції зашкалюють. У нас була тривала підготовка до цих змагань, багато тренувань. Багато праці було пророблено, але змагання пройшли неймовірно швидко. Було важко одразу повністю зрозуміти, що все завершилося і я виграв. Дуже радий, що зміг підняти наш прапор, що лунав наш гімн. Співати гімн на пʼєдесталі – це неймовірні відчуття, які не описати словами», – сказав Ярослав. 

Він також заявив, що після перемоги виконав дві місії.

«Радий що вдалося нагадати про ситуацію в нашій країні всім присутнім. Окрім того, нагадав про несправедливе рішення щодо дискваліфікації Владислава Гераскевича: на подіумі я підняв табличку з його зображенням і надписом що пам’ять – це не порушення», – розповів скелетоніст.

Нагадаємо, Ярослав Лавренюк виграв першу для України золоту медаль молодіжного Чемпіонату світу зі скелетону.

