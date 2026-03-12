«Гірники» відзначилися в обох таймах.

«Шахтар» здолав «Лех» у Познані в рамках першого матчу 1/8 фіналу Ліги конференцій УЄФА.

Про це повідомляє пресслужба «гірників».

У першому таймі рахунок у матчі відкрив Марлон Гомес на 36 хвилині.

Перевагу «Шахтаря» подвоїв Невертон на 48-й. Поляки відіграли один м’яч за 22 хвилини: Ісхак реалізував пенальті.

Крапку в матчі поставив Ісаке Сілва, забивши третій гол «гірників» на 85 хвилині.

Матч-відповідь між командами відбудеться за тиждень – 19 березня.

Нагадаємо, «Шахтар» очолює УПЛ, маючи в активі 44 очки після 19 поєдинків.