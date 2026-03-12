Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Глава НБУ - про вилучені Угорщиною кошти Ощадбанку: Розраховуємо, що вантаж повернуть законному власнику
Глава НБУ - про вилучені Угорщиною кошти Ощадбанку: Розраховуємо, що вантаж повернуть законному власнику
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
ГоловнаСпорт

Ліга конференцій УЄФА: «Шахтар» у першому матчі 1/8 фіналу переміг «Лех»

«Гірники» відзначилися в обох таймах.

Ліга конференцій УЄФА: «Шахтар» у першому матчі 1/8 фіналу переміг «Лех»
Футболісти «Шахтаря» святкують забитий м'яч
Фото: shakhtar.com

«Шахтар» здолав «Лех» у Познані в рамках першого матчу 1/8 фіналу Ліги конференцій УЄФА.

Про це повідомляє пресслужба «гірників».

У першому таймі рахунок у матчі відкрив Марлон Гомес на 36 хвилині. 

Перевагу «Шахтаря» подвоїв Невертон на 48-й. Поляки відіграли один м’яч за 22 хвилини: Ісхак реалізував пенальті. 

Крапку в матчі поставив Ісаке Сілва, забивши третій гол «гірників» на 85 хвилині.

Матч-відповідь між командами відбудеться за тиждень – 19 березня.

Нагадаємо, «Шахтар» очолює УПЛ, маючи в активі 44 очки після 19 поєдинків.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies