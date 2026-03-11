Паралімпійська збірна України заявила про тиск з боку представників МПК і оргкомітету Паралімпіади-2026

Національний паралімпійський комітет України заявляє, що від початку XIV зимових Паралімпійських ігор 2026 року національна паралімпійська команда, її спортсмени й тренери зазнають систематичного тиску з боку представників Міжнародного паралімпійського комітету і оргкомітету Ігор.

"Керівництво команди і її члени намагались уникати радикальної реакції на зазначені прояви цього тиску, сподіваючись, що вони носять випадковий характер і не мають упередженого спрямування по відношенню до української команди. Однак останні події засвідчили, що ці прояви мають системний характер, набувають критичного і ганебного характеру по відношенню і до команди, і до її членів", - йдеться в заяві НПК.

Зазначається, що спочатку представники оргкомітету змусили зняти прапор України в місці проживання спортсменів, а через декілька днів його знову дозволили повісити, але в місці, де його менше видно.

"Щовечора команда збирається на 10-15 хвилин у загальному холі будинку, де ми проживаємо разом з іншими командами, для короткого підбиття підсумків і визначення планів на наступний день. І у зв’язку з цим кожного дня представники Оргкомітету і МПК чинять тиск на команду і її членів про недопустимість цього короткого зібрання як такого, що заборонено незрозуміло яким документом чи регламентом", - розповіли в Комітеті.

Крім того, на церемонії нагородження чемпіонку Олександру Кононову примусили зняти сережки з прапором України, на якому було написано "Stop War", не пояснюючи причини.

Крім того, представники МПК і оргкомітету відібрали у родини олімпійця Тараса Радя українські прапори і хустки з українським національним орнаментом.

"Національний паралімпійський комітет України вимагає від керівництва МПК розпочати процес повернення до положень Конституції МПК і відповідно до них скоординувати діяльність виконавчих органів МПК під час реалізації їхніх функцій на XIV Зимових Паралімпійських Іграх", - йдеться в заяві.