Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Паралімпійська збірна України заявила про тиск з боку представників МПК і оргкомітету Паралімпіади-2026

Національний паралімпійський комітет України вимагає розпочати процес повернення до положень Конституції МПК. 

Ілюстративне фото
Фото: united24media.com

Національний паралімпійський комітет України заявляє, що від початку XIV зимових Паралімпійських ігор 2026 року національна паралімпійська команда, її спортсмени й тренери зазнають систематичного тиску з боку представників Міжнародного паралімпійського комітету і оргкомітету Ігор. 

"Керівництво команди і її члени намагались уникати радикальної реакції на зазначені прояви цього тиску, сподіваючись, що вони носять випадковий характер і не мають упередженого спрямування по відношенню до української команди. Однак останні події засвідчили, що ці прояви мають системний характер, набувають критичного і ганебного характеру по відношенню і до команди, і до її членів", - йдеться в заяві НПК.

Зазначається, що спочатку представники оргкомітету змусили зняти прапор України в місці проживання спортсменів, а через декілька днів його знову дозволили повісити, але в місці, де його менше видно. 

"Щовечора команда збирається на 10-15 хвилин у загальному холі будинку, де ми проживаємо разом з іншими командами, для короткого підбиття підсумків і визначення планів на наступний день. І у зв’язку з цим кожного дня представники Оргкомітету і МПК чинять тиск на команду і її членів про недопустимість цього короткого зібрання як такого, що заборонено незрозуміло яким документом чи регламентом", - розповіли в Комітеті.

Крім того, на церемонії нагородження чемпіонку Олександру Кононову примусили зняти сережки з прапором України, на якому було написано "Stop War", не пояснюючи причини.

Крім того, представники МПК і оргкомітету відібрали у родини олімпійця Тараса Радя українські прапори і хустки з українським національним орнаментом. 

"Національний паралімпійський комітет України вимагає від керівництва МПК розпочати процес повернення до положень Конституції МПК і відповідно до них скоординувати діяльність виконавчих органів МПК під час реалізації їхніх функцій на XIV Зимових Паралімпійських Іграх", - йдеться в заяві.

  • Зимові Паралімпійські ігри 2026 року в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо (Італія) відбуваються з 6 по 15 березня. Вони охоплюють шість різних дисциплін: біатлон, хокей, гірськолижний спорт, сноуборд, лижні перегони та керлінг.
