Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
ГоловнаСпорт

Еліна Світоліна вийшла до 1/8 фіналу турніру в Індіан-Веллсі

У третьому колі українка швидко й без проблем розібралася з американкою.

Еліна Світоліна вийшла до 1/8 фіналу турніру в Індіан-Веллсі
Еліна Світоліна
Фото: EPA/UPG

Українська тенісистка Еліна Світоліна здобула перемогу у третьому раунді престижного турніру WTA 1000 в Індіан-Веллсі.

Перша ракетка України у двох сетах здолала опір господарки кортів Ешлін Крюгер. Для успіху Світоліній знадобилася лише 1 година і 11 хвилин.

21-річна американка спробувала нав'язати боротьбу тільки у першій партії, де поступилася 4:6. Надалі перевага Світоліної була вже надто очевидною: з останніх 10 розіграшів в матчі українка виграла 9, а рахунок у другому сеті 6:2 на її користь.

В 1/8 фіналу на Світоліну чекає дуель з 44-им номером світового рейтингу чешкою Катериною Сіняковою.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies