У третьому колі українка швидко й без проблем розібралася з американкою.

Українська тенісистка Еліна Світоліна здобула перемогу у третьому раунді престижного турніру WTA 1000 в Індіан-Веллсі.

Перша ракетка України у двох сетах здолала опір господарки кортів Ешлін Крюгер. Для успіху Світоліній знадобилася лише 1 година і 11 хвилин.

21-річна американка спробувала нав'язати боротьбу тільки у першій партії, де поступилася 4:6. Надалі перевага Світоліної була вже надто очевидною: з останніх 10 розіграшів в матчі українка виграла 9, а рахунок у другому сеті 6:2 на її користь.

В 1/8 фіналу на Світоліну чекає дуель з 44-им номером світового рейтингу чешкою Катериною Сіняковою.