Організатори Паралімпійських ігор винесли прапор України на церемонії відкриття змагань попри бойкот України

Україна й ще низка країн бойкотували церемонію через допуск до змагань росіян і білорусів під власними прапорами.

Організатори Паралімпійських ігор винесли прапор України на церемонії відкриття змагань попри бойкот України
Прапор України на церемонії відкриття Паралімпійських ігор-2026
Фото: EPA/UPG

Під час церемонії відкриття Паралімпійських ігор в Італії організатори винесли прапор України.

Про це повідомляє Tribuna.com, передає LB.ua.

Організатори зробили це попри заборону Національного паралімпійського комітету України використовувавати прапор під час церемонії відкриття змагань.

Паралімпійські ігри триватимуть з 6 по 15 березня. Церемонія відкриття пройшла у Вероні.

Контекст

  • Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) дозволив шістьом росіянам і чотирьом білорусам взяти участь у Паралімпійських іграх-2026 в Італії під власними прапорами. Це перший випадок з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, коли одна з двох найвищих міжнародних спортивних організацій прямо дозволила представникам країн-агресорок демонструвати державну символіку на змаганнях. Докладніше читайте в матеріалі LB.ua.
  • Через допуск до змагань росіян та білорусів під власними прапорами, збірна України повністю бойкотувала церемонію відкриття Паралімпіади на «Арена ді Верона». Синьо-жовтої команди не було ні на марші націй, ні у відеозаписах країн-учасників, які транслюватимуть під час церемонії відкриття. Суспільне спорт також відмовилося від трансляції цієї події.
  • До бойкоту Україною церемонії відкриття Паралімпійських ігор-2026 доєднались 14 країн: Польща, Чехія, Фінляндія, Латвія, Естонія, Нідерланди, Канада, Хорватія, Литва, Німеччина, Австрія, Румунія, Велика Британія та Франція.
  • Зимові Паралімпійські ігри-2026 розпочалися в п'ятницю, 6 березня. Україна виборола на них 25 ліцензій. Нашу країну представлятимуть 35 паралімпійців - 25 атлетів та 10 спортсменів-гайдів. Змагатися українці будуть у чотирьох видах спорту: парабіатлоні, паралижних перегонах, парагірськолижному спорті та парасноубордингу. 
﻿
