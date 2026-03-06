Організатори Паралімпійських ігор винесли прапор України на церемонії відкриття змагань попри бойкот України

Україна й ще низка країн бойкотували церемонію через допуск до змагань росіян і білорусів під власними прапорами.

Прапор України на церемонії відкриття Паралімпійських ігор-2026

Під час церемонії відкриття Паралімпійських ігор в Італії організатори винесли прапор України.

Про це повідомляє Tribuna.com, передає LB.ua.

Організатори зробили це попри заборону Національного паралімпійського комітету України використовувавати прапор під час церемонії відкриття змагань.

Паралімпійські ігри триватимуть з 6 по 15 березня. Церемонія відкриття пройшла у Вероні.

Контекст