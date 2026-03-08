Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
ГоловнаСпорт

Біатлоністка Кононова отримала зауваження від МПК через сережки "Stop War" на Паралімпіаді

Наразі українка виборола другу особисту нагороду. 

Біатлоністка Кононова отримала зауваження від МПК через сережки "Stop War" на Паралімпіаді
Олександра Кононова (архівне фото)
Фото: EPA/UPG

Українська парабіатлоністка Олександра Кононова отримала зауваження від представників Міжнародного паралімпійського комітету через одягнуті на гонку сережки з написом "Stop War".

Про це вона розповіла в коментарі для "Суспільне Спорт".

Кононова виборола другу особисту нагороду на Паралімпійських іграх-2026. Спершу вона перемогла  в парабіатлонному спринті в класі стоячи, а згодом виборола "бронзу" в індивідуальній гонці.

Після завершення змагань Кононова розповіла про зауваження від організаторів змагань, яке стосувалося її сережок з написом "Stop War". У них українка змагалася у стартовий день змагань. На наступний день парабіатлоністка вийшла в інших патріотичних сережках. 

"Після спринту зробили зауваження, сказали, що за регламентом не дозволений [напис] «Stop War» на сережках, хоча я в них бігла. Я себе почуваю комфортно, бо була готова до того, що зроблять зауваження. Це мій стан такий душевний, коли я вдягаю патріотичні сережки, одяг, форму, прапор. Для мене це багато чого означає, я ради цього живу, за ради цього працюю. Це те, що мене надихає у спорті: моя держава, гімн, прапор. Все, що стосується всього цього — зі мною", - сказала Кононова.

Нагадаємо, що українські спортсмени завершили виступи на зимових Олімпійських іграх 2026 року в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо (Італія) без жодної медалі

Зимова Олімпіада в Італії відзначилася низкою подій, які стосувалися української команди. Зокрема, українського скелетоніста  Владислава Гераскевича дискваліфікували перед першим заїздом за намір виступати в змаганнях у "шоломі пам’яті" із фотографіями загиблих через війну українських спортсменів. 

Також Міжнародний союз ковзанярів не дозволив українському шорттрекісту Олегу Гандею змагатися на Олімпіада у своєму екіпіруванні, який включав шолом з цитатою української поетеси Ліни Костенко "Там де героїзм, там немає остаточної поразки". Його історія повторила досвід української сноубордистки Катерини Коцар - її шолом заборонили через напис "Be brave like Ukrainian"

﻿
