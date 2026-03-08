Біатлоністка Кононова отримала зауваження від МПК через сережки "Stop War" на Паралімпіаді

Українська парабіатлоністка Олександра Кононова отримала зауваження від представників Міжнародного паралімпійського комітету через одягнуті на гонку сережки з написом "Stop War".

Про це вона розповіла в коментарі для "Суспільне Спорт".

Кононова виборола другу особисту нагороду на Паралімпійських іграх-2026. Спершу вона перемогла в парабіатлонному спринті в класі стоячи, а згодом виборола "бронзу" в індивідуальній гонці.

Після завершення змагань Кононова розповіла про зауваження від організаторів змагань, яке стосувалося її сережок з написом "Stop War". У них українка змагалася у стартовий день змагань. На наступний день парабіатлоністка вийшла в інших патріотичних сережках.

"Після спринту зробили зауваження, сказали, що за регламентом не дозволений [напис] «Stop War» на сережках, хоча я в них бігла. Я себе почуваю комфортно, бо була готова до того, що зроблять зауваження. Це мій стан такий душевний, коли я вдягаю патріотичні сережки, одяг, форму, прапор. Для мене це багато чого означає, я ради цього живу, за ради цього працюю. Це те, що мене надихає у спорті: моя держава, гімн, прапор. Все, що стосується всього цього — зі мною", - сказала Кононова.

Нагадаємо, що українські спортсмени завершили виступи на зимових Олімпійських іграх 2026 року в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо (Італія) без жодної медалі.

Зимова Олімпіада в Італії відзначилася низкою подій, які стосувалися української команди. Зокрема, українського скелетоніста Владислава Гераскевича дискваліфікували перед першим заїздом за намір виступати в змаганнях у "шоломі пам’яті" із фотографіями загиблих через війну українських спортсменів.

Також Міжнародний союз ковзанярів не дозволив українському шорттрекісту Олегу Гандею змагатися на Олімпіада у своєму екіпіруванні, який включав шолом з цитатою української поетеси Ліни Костенко "Там де героїзм, там немає остаточної поразки". Його історія повторила досвід української сноубордистки Катерини Коцар - її шолом заборонили через напис "Be brave like Ukrainian".