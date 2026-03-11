Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Ліга чемпіонів: "Тоттенгем" зганьбився через голкіпера, "Барселона" врятувала нічию

Розпочалися матчі 1/8 фіналу найпрестижнішого клубного турніру Європи.

Ліга чемпіонів: "Тоттенгем" зганьбився через голкіпера, "Барселона" врятувала нічию
Атлетіко - Тоттенгем 5:2
Фото: EPA/UPG

У футбольній Лізі чемпіонів настав час перших матчів 1/8 фіналу. У вівторок були зіграні чотири поєдинки, у яких загалом було забито аж 17 голів.

Найбільше постаралися "Баварія" та "Атлетіко". Мюнхенці на виїзді навіть без Гаррі Кейна накидали цілу торбу "Аталанті" - лише за рахунку 0:6 італійці спромоглися на гол престижу. Дубль в Олісе.

Що ж до мадридців, то у їхньому матчі з "Тоттенгемом" був відвертий антигерой. Голкіпер лондонців Кінськи за стартові 15 хвилин гри примудрився пропустити тричі, а два голи були наслідком його дитячих помилок. Наставник "шпор" Ігор Тудор не витримав і замінив воротаря на Вікаріо, остаточно зруйнувавши для молодого чеського гравця дебют в Лізі чемпіонів.

Зрештою англійці поступилися 2:5, а їхній сезон нагадує нічне жахіття: в АПЛ чинним переможцям Ліги Європи доводиться боротися за виживання.

В інших матчах "Галатасарай" сенсаційно вдома обіграв "Ліверпуль", а "Барселона" лише завдяки голу Ямаля з пенальті у компенсований час вирвала нічию з "Ньюкаслом".

﻿
