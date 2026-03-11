Ліга чемпіонів: "Тоттенгем" зганьбився через голкіпера, "Барселона" врятувала нічию

У футбольній Лізі чемпіонів настав час перших матчів 1/8 фіналу. У вівторок були зіграні чотири поєдинки, у яких загалом було забито аж 17 голів.

Найбільше постаралися "Баварія" та "Атлетіко". Мюнхенці на виїзді навіть без Гаррі Кейна накидали цілу торбу "Аталанті" - лише за рахунку 0:6 італійці спромоглися на гол престижу. Дубль в Олісе.

Що ж до мадридців, то у їхньому матчі з "Тоттенгемом" був відвертий антигерой. Голкіпер лондонців Кінськи за стартові 15 хвилин гри примудрився пропустити тричі, а два голи були наслідком його дитячих помилок. Наставник "шпор" Ігор Тудор не витримав і замінив воротаря на Вікаріо, остаточно зруйнувавши для молодого чеського гравця дебют в Лізі чемпіонів.

Зрештою англійці поступилися 2:5, а їхній сезон нагадує нічне жахіття: в АПЛ чинним переможцям Ліги Європи доводиться боротися за виживання.

В інших матчах "Галатасарай" сенсаційно вдома обіграв "Ліверпуль", а "Барселона" лише завдяки голу Ямаля з пенальті у компенсований час вирвала нічию з "Ньюкаслом".