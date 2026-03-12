Еліна Світоліна вийшла у чвертьфінал турніру WTA 1000 в Індіан-Веллсі

Українська тенісистка Еліна Світоліна продовжує боротьбу за трофей турніру серії WTA 1000 в американському Індіан-Веллсі. У матчі 4 кола перша ракетка України зустрічалася з сенсаційною чешкою Катериною Сіняковою, яка вибила "нейтральну" Мірру Андрєєву.

Схоже, перемога над росіянкою виявилася межею фізичних можливостей 44-ої у світовому рейтингу представниці Чехії. Вона програла перший сет Світоліній 1:6 усього за 25 хвилин. А у другій партії за рахунку 1:1 Сінякова зрозуміла, що не здатна продовжувати виступ на корті і повідомила судді, що знімається зі змагань.

Для Еліни Світоліної це третій у кар'єрі вихід до 1/4 фіналу в Індіан-Веллсі. На цій стадії вона зустрінеться з другою сіяною представницею Польщі Ігою Свьонтек. Матч відбудеться менш ніж через добу, вже ввечері у четвер за київським часом.