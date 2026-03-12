Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Глава НБУ - про вилучені Угорщиною кошти Ощадбанку: Розраховуємо, що вантаж повернуть законному власнику
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
Еліна Світоліна вийшла у чвертьфінал турніру WTA 1000 в Індіан-Веллсі

Суперниця українки виявилася фізично не готовою до протистояння на такому рівні.

Еліна Світоліна вийшла у чвертьфінал турніру WTA 1000 в Індіан-Веллсі
Еліна Світоліна
Фото: EPA/UPG

Українська тенісистка Еліна Світоліна продовжує боротьбу за трофей турніру серії WTA 1000 в американському Індіан-Веллсі. У матчі 4 кола перша ракетка України зустрічалася з сенсаційною чешкою Катериною Сіняковою, яка вибила "нейтральну" Мірру Андрєєву.

Схоже, перемога над росіянкою виявилася межею фізичних можливостей 44-ої у світовому рейтингу представниці Чехії. Вона програла перший сет Світоліній 1:6 усього за 25 хвилин. А у другій партії за рахунку 1:1 Сінякова зрозуміла, що не здатна продовжувати виступ на корті і повідомила судді, що знімається зі змагань.

Для Еліни Світоліної це третій у кар'єрі вихід до 1/4 фіналу в Індіан-Веллсі. На цій стадії вона зустрінеться з другою сіяною представницею Польщі Ігою Свьонтек. Матч відбудеться менш ніж через добу, вже ввечері у четвер за київським часом.

﻿
