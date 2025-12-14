У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
УПЛ: «Динамо» розгромило «Верес», а «Шахтар» декласував «Епіцентр»

Гранди українського футболу йдуть на зимову перерву з перемогами.

Караваєв під час матчу
Фото: fcdynamo.com

«Динамо» на своєму полі перемогло «Верес» (3:0) у 16-му турі Української прем’єр-ліги.

Про це повідомила пресслужба УПЛ.

Рубчинський намагається віддати пас
Фото: fcdynamo.com
У складі киян відзначилися Пономаренко, Тіаре і Ярмоленко.

«Динамо» – «Верес»
Фото: fcdynamо.com
В іншому матчі 16-го туру УПЛ «Шахтар» роізбрався з «Епіцентром» (5:0).

«Шахтар» – «Епіцентр»
Фото: shakhtar.com
Позитивний результат «гірники» здобули зусиллями Педріньйо, Невертона й Еліаса, дубль на рахунку Луки Мейрелліша.

Футболісти «Шахтаря» святкують перемогу
Фото: shakhtar.com
Турнірна таблиця УПЛ після першої частини сезону:

  1. ЛНЗ (Черкаси) — 35 очок
  2. «Шахтар» (Донецьк) — 35
  3. «Полісся» (Житомир) — 30
  4. «Динамо» (Київ) — 26
  5. «Кривбас» (Кривий Ріг) — 26
  6. «Колос» (Ковалівка) — 25
  7. «Металіст 1925» (Харків) — 24
  8. «Зоря» (Луганськ) — 23
  9. «Карпати» (Львів) — 19
  10. «Рух» (Львів) — 19
  11. «Верес» (Рівне) — 18
  12. «Оболонь» (Київ) — 17
  13. «Кудрівка» — 15
  14. «Епіцентр» (Кам'янець-Подільський) — 14
  15. «Олександрія» — 11
  16. «Полтава» — 9
