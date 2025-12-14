В іншому матчі 16-го туру УПЛ « Шахтар » роізбрався з «Епіцентром» (5:0).

У складі киян відзначилися Пономаренко, Тіаре і Ярмоленко .

Про це повідомила пресслужба УПЛ.

« Динамо » на своєму полі перемогло « Верес » (3:0) у 16-му турі Української прем’єр-ліги.

Караваєв під час матчу

Гранди українського футболу йдуть на зимову перерву з перемогами.

