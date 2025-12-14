«Динамо» на своєму полі перемогло «Верес» (3:0) у 16-му турі Української прем’єр-ліги.
Про це повідомила пресслужба УПЛ.
У складі киян відзначилися Пономаренко, Тіаре і Ярмоленко.
В іншому матчі 16-го туру УПЛ «Шахтар» роізбрався з «Епіцентром» (5:0).
Позитивний результат «гірники» здобули зусиллями Педріньйо, Невертона й Еліаса, дубль на рахунку Луки Мейрелліша.
Турнірна таблиця УПЛ після першої частини сезону:
- ЛНЗ (Черкаси) — 35 очок
- «Шахтар» (Донецьк) — 35
- «Полісся» (Житомир) — 30
- «Динамо» (Київ) — 26
- «Кривбас» (Кривий Ріг) — 26
- «Колос» (Ковалівка) — 25
- «Металіст 1925» (Харків) — 24
- «Зоря» (Луганськ) — 23
- «Карпати» (Львів) — 19
- «Рух» (Львів) — 19
- «Верес» (Рівне) — 18
- «Оболонь» (Київ) — 17
- «Кудрівка» — 15
- «Епіцентр» (Кам'янець-Подільський) — 14
- «Олександрія» — 11
- «Полтава» — 9