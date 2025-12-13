Українець відзначився дублем у матчі іспанської Ла Ліги

Український вінгер Віктор Циганков став героєм стартового матчу 16-го туру іспанської футбольної Ла Ліги.

Гравець каталонської "Жирони" відзначився дублем у ситуації, коли його команда поступалався в рахунку. Два м'ячі у ворота суперника Циганков спрямував з інтервалом у вісім хвилин - і цим приніс своєму клубу перемогу над "Сосьєдадом".

Інший наш співвітчизники у складі "Жирони" Владислав Ванат розпочав матч у стартовому складі, але був замінений у перерві.

Завдяки зусиллям Циганкова, якого визнали найкращим гравцем матчу, "Жирона" принаймні тимчасово залишила зону вильоту.