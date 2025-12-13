Росіяни атакували Україну ракетами
Про виступ Путіна та погрози Європі
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Українець відзначився дублем у матчі іспанської Ла Ліги

Віктор Циганков двома влучними ударами приніс "Жироні" першу за понад місяць перемогу.

Українець відзначився дублем у матчі іспанської Ла Ліги
Віктор Циганков
Фото: EPA/UPG

Український вінгер Віктор Циганков став героєм стартового матчу 16-го туру іспанської футбольної Ла Ліги. 

Гравець каталонської "Жирони" відзначився дублем у ситуації, коли його команда поступалався в рахунку. Два м'ячі у ворота суперника Циганков спрямував з інтервалом у вісім хвилин - і цим приніс своєму клубу перемогу над "Сосьєдадом".

Інший наш співвітчизники у складі "Жирони" Владислав Ванат розпочав матч у стартовому складі, але був замінений у перерві. 

Завдяки зусиллям Циганкова, якого визнали найкращим гравцем матчу, "Жирона" принаймні тимчасово залишила зону вильоту.  
Теми: , ,
﻿
