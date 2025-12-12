Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Росіяни атакували Україну ракетами
Росіяни атакували Україну ракетами
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
ГоловнаСпорт

Віцепрезидентку Філіппін Дутерте знову звинуватили у корупції

Вона та інші посадовці нібито неправомірно використали 10,4 мільйона доларів державних коштів через “скоординовані схеми” в офісі віцепрезидентки і міністерстві освіти.

Віцепрезидентку Філіппін Дутерте знову звинуватили у корупції
Віцепрезидентка Філіппін Сара Дутерте
Фото: EPA/UPG

Група цивільних осіб, зокрема два колишні урядовці, подала скаргу щодо корупції проти віцепрезидентки Філіппін Сари Дутерте.

Про це повідомляє Bloomberg.

У скарзі, поданій до офісу омбудсмена, стверджується, що Дутерте та 15 інших посадовців неправомірно використали 612,5 мільйонами песо (10,4 мільйона доларів) державних коштів через “скоординовані схеми” що реалізувалися як в офісі віцепрезидентки, так і в Міністерстві освіти, яке вона одночасно очолювала до середини 2024 року. 

Скаржники кажуть, що Дутерте та інші посадовці скоїли кримінальні порушення, зокрема порушили антикорупційне законодавство, також їх звинуватили у розкраданні, хабарництві та зловживанні.

Серед заявників – колишня радниця президента Тересіта Кінтос-Делес та колишній заступник міністра фінансів Сієло Маньо.

Ці звинувачення перегукуються зі звинуваченнями, викладеними у скарзі про імпічмент проти Дутерте, яку Сенат відклав у серпні після того, як Верховний суд визнав її неконституційною. 

Омбудсмен Хесус Кріпін Ремулья може підтримати скаргу про корупцію проти Дутерте в спеціалізованому антикорупційному суді Філіппін. Обвинувальний вирок не заборонить їй балотуватися на посаду президента на виборах 2028 року, – де, за даними опитувань, вона є однією з фавориток — якщо він не набуде остаточної сили.

  • У вересні Міжнародний кримінальний суд висунув звинувачення батьку Дутерте – експрезиденту Філіппін Родріго Дутерте у злочинах проти людяності. Його обвинувачують у причетності до десятків вбивств, які, як стверджується, відбулися під час його “боротьби з наркотиками”.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies