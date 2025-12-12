Віцепрезидентку Філіппін Дутерте знову звинуватили у корупції

Вона та інші посадовці нібито неправомірно використали 10,4 мільйона доларів державних коштів через “скоординовані схеми” в офісі віцепрезидентки і міністерстві освіти.

Група цивільних осіб, зокрема два колишні урядовці, подала скаргу щодо корупції проти віцепрезидентки Філіппін Сари Дутерте.

Про це повідомляє Bloomberg.

У скарзі, поданій до офісу омбудсмена, стверджується, що Дутерте та 15 інших посадовців неправомірно використали 612,5 мільйонами песо (10,4 мільйона доларів) державних коштів через “скоординовані схеми” що реалізувалися як в офісі віцепрезидентки, так і в Міністерстві освіти, яке вона одночасно очолювала до середини 2024 року.

Скаржники кажуть, що Дутерте та інші посадовці скоїли кримінальні порушення, зокрема порушили антикорупційне законодавство, також їх звинуватили у розкраданні, хабарництві та зловживанні.

Серед заявників – колишня радниця президента Тересіта Кінтос-Делес та колишній заступник міністра фінансів Сієло Маньо.

Ці звинувачення перегукуються зі звинуваченнями, викладеними у скарзі про імпічмент проти Дутерте, яку Сенат відклав у серпні після того, як Верховний суд визнав її неконституційною.

Омбудсмен Хесус Кріпін Ремулья може підтримати скаргу про корупцію проти Дутерте в спеціалізованому антикорупційному суді Філіппін. Обвинувальний вирок не заборонить їй балотуватися на посаду президента на виборах 2028 року, – де, за даними опитувань, вона є однією з фавориток — якщо він не набуде остаточної сили.