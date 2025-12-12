Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Росіяни атакували Україну ракетами
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
ГоловнаСвіт

Трамп підтвердив готовність США брати участь у гарантіях безпеки для України

Але не уточнив, що саме пропонують. 

Трамп підтвердив готовність США брати участь у гарантіях безпеки для України
Президент США Дональд Трамп (ілюстративне фото)
Фото: EPA/UPG

США допоможуть Україні з безпекою, заявив президент Дональд Трамп у четвер у спілкуванні з журналістами. Це є необхідним фактором для завершення війни.

Він не конкретизував, якою саме буде американська допомога в гарантіях безпеки. Трамп вважає, що укладання угоди про мир уже близько.

Учора президент Володимир Зеленський повідомив, що Штати передали Україні проєкт документу про гарантії безпеки. Це додатковий документ до рамкової угоди, яка визначає засади припинення війни. Є ще один додатковий документ – про повоєнне відновлення. До всіх угод Україна вносить власні правки, після чого передає на опрацювання партнерам. 

Також президент казав, що Штати в угоді пропонують гарантувати безпеку України за моделлю 5 Статті НАТО, що передбачає колективний захист.

Раніше українська влада казала, що бажаними гарантіями безпеки від США є, зокрема, забезпечення ППО.
Теми: , , ,
﻿
