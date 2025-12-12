Трамп підтвердив готовність США брати участь у гарантіях безпеки для України

Але не уточнив, що саме пропонують.

США допоможуть Україні з безпекою, заявив президент Дональд Трамп у четвер у спілкуванні з журналістами. Це є необхідним фактором для завершення війни.

Він не конкретизував, якою саме буде американська допомога в гарантіях безпеки. Трамп вважає, що укладання угоди про мир уже близько.

Учора президент Володимир Зеленський повідомив, що Штати передали Україні проєкт документу про гарантії безпеки. Це додатковий документ до рамкової угоди, яка визначає засади припинення війни. Є ще один додатковий документ – про повоєнне відновлення. До всіх угод Україна вносить власні правки, після чого передає на опрацювання партнерам.

Також президент казав, що Штати в угоді пропонують гарантувати безпеку України за моделлю 5 Статті НАТО, що передбачає колективний захист.

Раніше українська влада казала, що бажаними гарантіями безпеки від США є, зокрема, забезпечення ППО.



