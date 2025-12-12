Reuters: США готуються затримати ще більше танкерів біля узбережжя Венесуели

США склали список кількох додаткових танкерів під санкціями, які можуть бути затримані.

США готуються перехопити ще кілька суден, що перевозять венесуельську нафту, після затримання танкера цього тижня. Так Вашингтон посилює тиск на президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

Про це видання Reuters повідомили шість обізнаних джерел.

За словами обізнаних співрозмовників, у найближчі тижні очікуються подальші прямі втручання США, спрямовані на судна, які перевозять венесуельську нафту та раніше могли транспортувати нафту з інших країн під санкціями США, зокрема Ірану.

На запитання, чи планує адміністрація Трампа подальші затримання суден, речниця Білого дому Каролін Левітт заявила, що не коментуватиме майбутні дії, але підкреслила, що США продовжать виконувати санкційну політику президента.

"Ми не будемо стояти осторонь і спостерігати, як санкціоновані судна плавають морями з контрабандною нафтою, кошти від продажу якої живлять наркозлочинність та діяльність нелегітимних режимів у всьому світі", – сказала вона.

За словами одного з джерел, США склали список кількох додаткових танкерів під санкціями, які можуть бути затримані. Міністерство юстиції та Департамент внутрішньої безпеки готували операції протягом кількох місяців, повідомили двоє співрозмовників.

У четвер міністерство фінансів США ввело санкції проти шести супертанкерів, які, згідно з внутрішніми документами PDVSA та даними морського моніторингу, нещодавно завантажили нафту у Венесуелі, а також проти чотирьох венесуельців, серед яких троє родичів першої леді країни Сілії Флорес. Невідомо, чи входять ці нові судна до списку тих, що тепер готуються до перехоплення.

Подальші затримання суден можуть бути спрямовані на посилення фінансового тиску на Мадуро, сказав співрозмовник, ознайомлений із політикою США щодо Венесуели. А сам Мадуро заявив, що військова активність США має на меті повалити його та отримати контроль над нафтовими ресурсами країни-члена ОПЕК.

Затримання танкера Skipper змусило одного з перевізників тимчасово призупинити рейси трьох свіжозавантажених партій – загалом майже 6 млн барелів флагманської венесуельської марки Merey, яку мали транспортувати у Азію, повідомили джерела.

За словами співрозмовників видання, американські військові стежать за танкерами у морі та деякими судами у венесуельських портах, які ремонтуються або завантажуються, і чекають, доки вони вийдуть у міжнародні води, щоб розпочати затримання.

Перед затриманням Skipper, який уже був під санкціями за торгівлю нафтою з Іраном, США активізували спостереження за водами поблизу Венесуели та сусідньої Гаяни.

Речниця Білого дому Левітт повідомила, що затримане судно має прибути в порт США, де уряд планує офіційно конфіскувати його вантаж.

Подальші затримання залежатимуть, зокрема, від того, наскільки швидко можна буде організувати прийом і розвантаження таких суден у портах, враховуючи, що більшість суден тіньового флоту – старі, з непрозорою власністю і без належного страхування, і порти будуть неохоче їх приймати.

Інше судно, Seahorse, яке перебуває під санкціями Великої Британії та ЄС за зв’язки з російською нафтовою торгівлею, у листопаді було під наглядом американського військового корабля і ненадовго затримане перед входом до Венесуели.

Хоча уряд Венесуели назвав дії США “актом міжнародного піратства”, експерти з міжнародного морського права зазначають, що юридично це не підпадає під визначення піратства.