США можуть затримати ще понад 30 нафтових танкерів Венесуели

У середу у водах Венесуели або поблизу її берегів перебувало понад 80 суден, що завантажені або очікують на завантаження, з них понад 30 – під санкціями США.

Понад 30 нафтових суден, які перебувають під санкціями США та працюють у Венесуелі, можуть зіткнутися з покаранням з боку Вашингтона після того, як берегова охорона Штатів затримала супертанкер із венесуельською нафтою, призначеною на експорт.

Про це пише Reuters.

Це була перша конфіскація вантажу венесуельської нафти з 2019 року, коли проти країни було запроваджено санкції, і перша відома операція адміністрації Трампа проти танкера, пов'язаного з Венесуелою, після наказу про масштабне військове посилення в регіоні.

За даними джерел у сфері судноперевезень, ця операція, якою США посилюють тиск на уряд Ніколаса Мадуро, стривожила власників і операторів багатьох суден: частина з них тепер розмірковує, чи вирушати з венесуельських вод у найближчі дні.

Очікується, що націлювання на вантажі венесуельського походження призведе до затримок експорту та відлякає деяких власників танкерів. Раніше Вашингтон не переривав експорт венесуельської нафти, яку зазвичай перевозили посередники на сторонніх суднах.

Венесуела звинуватила США у "кричущому пограбуванні", назвавши затримання "актом міжнародного піратства".Затриманий супертанкер належить до так званого "тіньового флоту". Після запровадження санкцій проти Венесуели такі танкери використовуються все частіше.

Під час попередніх хвиль санкцій десятки завантажених танкерів місяцями чекали на відправлення, щоб уникнути конфліктів. У середу у водах Венесуели або поблизу її берегів перебувало понад 80 суден, що завантажені або очікують на завантаження, з них понад 30 – під санкціями США.

Глобальний "тіньовий флот" налічує 1 423 танкери, з яких 921 перебувають під санкціями США, Великої Британії або ЄС. Це зазвичай старі судна з непрозорою власністю і без висококласного страхування. Ці кораблі переважно перевозять нафту з Росії, Ірану та Венесуели до Азії. Багато з них здійснюють рейси поперемінно: то з іранською чи венесуельською нафтою, то з російськими вантажами.

У Венесуелі вони завантажуються в портах Petróleos de Venezuela (PDVSA), державної нафтогазової компанії під фіктивними назвами та приховують місцезнаходження до перетину Атлантики. Зазвичай прямують до Малайзії або Китаю. США останніми роками внесли до санкційного списку майже весь флот PDVSA, а також низку танкерів, які перевозять нафту до Куби.

Росія й Китай роками застосовують аналогічні методи, щоб обходити обмеження.