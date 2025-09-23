Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Міжнародний кримінальний суд висунув звинувачення експрезиденту Філіппін Родріго Дутерте у злочинах проти людяності

Його обвинувачують у причетності до десятків вбивств, які, як стверджується, відбулися під час його «боротьби з наркотиками».

Міжнародний кримінальний суд висунув звинувачення експрезиденту Філіппін Родріго Дутерте у злочинах проти людяності
Родріго Дутерте
Фото: EPA/UPG

Міжнародний кримінальний суд (МКС) висунув звинувачення експрезидента Філіппін Родріго Дутерте у злочинах проти людяності, передає “Бі-Бі-Сі”. 

Його обвинувачують у причетності до десятків вбивств, які, як стверджується, відбулися під час його "боротьби з наркотиками". У цей період тисячі дрібних продавців наркотиків, споживачів та інших осіб були вбиті без суду.

Звинувачення датоване липнем, але стало публічним лише в понеділок. Згідно з ними, Дутерте був «непрямим співвиконавцем» убивств, які здійснювали інші особи, включно з поліцією.

Сам Дутерте не визнає провину й не вибачався за жорстку боротьбу з наркотиками, під час якої загинули понад 6 тисяч людей, хоча активісти вважають, що реальна кількість може сягати десятків тисяч.

Він перебуває під вартою з березня. Його затримали в аеропорту Маніли та передали до МКС.

Дутерте був президентом Філіппін з 2016 до 2022 року. До того був мером мсіа Давао протягом 22 років. З початком президентсва в країні почалися масові вбивства наркодилерів і тих, кого підозрювали в наркоторгівлі. 

У серпні 2016 року ЗМІ писали про 900 убитих на Філіппінах наркодилерах, вбивства відбувалися під час облав та спецоперацій, які влаштовували поліція та цивільні активісти (народна дружина). До вересня ця цифра збільшилася до 2400. За повідомленнями з офіційних джерел Міністерства внутрішніх справ Філіппін, владі здалися ще 700 тисяч наркоторговців та наркозалежних людей, щоб уникнути розправи без суду та слідства. До середини січня 2017 р. повідомлялося про 6299 убитих у війні з наркоторгівлею.
