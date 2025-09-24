Європарламент відмовився зняти імунітет з головного суперника Орбана

Комітет Європарламенту з юридичних справ на закритому голосуванні відкинув вимогу прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана зняти імунітет з лідера опозиційної партії "Тиса" Петера Мадяра.

Як пише Associated Press, голова угорського уряду наполягав на припиненні недоторканності свого опонента, щоб той міг бути підсудним у справі про нібито викрадення телефону у нічному клубі Будапешта, а також наклеп на одного з членів владної партії "Фідес".

Окрім Мадяра, Європарламент також не погодився позбавити імунітету ще трьох депутатів з опозиційних Орбану сил, зокрема лідерки Демократичної коаліції Клари Добрев та італійки Іларії Саліс, яку в Угорщині хотіли судити через участь у нападі на ультраправу демонстрацію.

Орбан назвав рішення законодавчого органу ЄС "ганьбою" і заявив, що тепер "очевидно, що лідер опозиції - це фігура, якою керує Брюссель".