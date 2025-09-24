Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Перлини українського бароко: концерт «Партеси» хору «Гомін»
Перлини українського бароко: концерт «Партеси» хору «Гомін»
Як формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
ВідеоЯк формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
Якщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
ЕксклюзивЯкщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
ЕксклюзивКерівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Мобілізація і навчання: уряд обмежує право на відстрочку
Мобілізація і навчання: уряд обмежує право на відстрочку
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
У наступному році з'являться лікарні сестринського догляду, – НСЗУ
ЕксклюзивУ наступному році з'являться лікарні сестринського догляду, – НСЗУ
ГоловнаСвіт

Внаслідок атаки безпілотника хуситів на Ейлат поранено понад 20 людей

З них двоє важко поранених.

Безпілотник хуситів вибухнув у торговому районі в Ейлаті після того, як Армії оборони Ізраїлю не вдалося його збити. Поранення отримали понад 20 людей

Про це повідомляє The Times of Israel.

“Медики повідомили, що серед поранених двоє чоловіків віком 60 та 26 років, стан яких оцінюється як важкий, а також 30-річний чоловік, який отримав середні травми, та 19 інших з легкими пораненнями”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що більшість поранених постраждали від осколків.

ВПС Ізраїлю направили два гелікоптери для евакуації найбільш тяжко поранених до медичного центру в Беер-Шеві. Більшість поранених отримали допомогу в медичному центрі в Ейлаті.

Військові визнали, що спроби перехопити дрон зазнали невдачі, хоча по ньому випустили дві ракети-перехоплювачі “Залізний купол”. 

Згідно з початковим розслідуванням ВПС Ізраїлю, дрон було виявлено пізно. Через пізнє виявлення ВПС Ізраїлю не мали достатньо часу, щоб відправити гелікоптери чи винищувачі, аби збити дрон.

Пізніше хусити взяли на себе відповідальність за напад. Вони заявили, що запустили два безпілотники по двох окремих цілях в Ейлаті, другий з яких, ймовірно, не досяг Ізраїлю. Хусити додали, що днем раніше запустили ще кілька БпЛА по цілях в Ейлаті та Беер-Шеві.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies