Внаслідок атаки безпілотника хуситів на Ейлат поранено понад 20 людей

Безпілотник хуситів вибухнув у торговому районі в Ейлаті після того, як Армії оборони Ізраїлю не вдалося його збити. Поранення отримали понад 20 людей

Про це повідомляє The Times of Israel.

“Медики повідомили, що серед поранених двоє чоловіків віком 60 та 26 років, стан яких оцінюється як важкий, а також 30-річний чоловік, який отримав середні травми, та 19 інших з легкими пораненнями”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що більшість поранених постраждали від осколків.

ВПС Ізраїлю направили два гелікоптери для евакуації найбільш тяжко поранених до медичного центру в Беер-Шеві. Більшість поранених отримали допомогу в медичному центрі в Ейлаті.

Військові визнали, що спроби перехопити дрон зазнали невдачі, хоча по ньому випустили дві ракети-перехоплювачі “Залізний купол”.

Згідно з початковим розслідуванням ВПС Ізраїлю, дрон було виявлено пізно. Через пізнє виявлення ВПС Ізраїлю не мали достатньо часу, щоб відправити гелікоптери чи винищувачі, аби збити дрон.

Пізніше хусити взяли на себе відповідальність за напад. Вони заявили, що запустили два безпілотники по двох окремих цілях в Ейлаті, другий з яких, ймовірно, не досяг Ізраїлю. Хусити додали, що днем раніше запустили ще кілька БпЛА по цілях в Ейлаті та Беер-Шеві.