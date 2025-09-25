Якщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
ЕксклюзивЯкщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
Мобілізація і навчання: уряд обмежує право на відстрочку
Мобілізація і навчання: уряд обмежує право на відстрочку
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
ЕксклюзивКерівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
У наступному році з'являться лікарні сестринського догляду, – НСЗУ
ЕксклюзивУ наступному році з'являться лікарні сестринського догляду, – НСЗУ
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Як формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
ВідеоЯк формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
Перлини українського бароко: концерт «Партеси» хору «Гомін»
Перлини українського бароко: концерт «Партеси» хору «Гомін»
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
ГоловнаСвіт

Словенія заборонила в’їзд Нетаньягу

Цей крок зроблено "в межах чинення тиску на Ізраїль через війну у Газі".

Словенія заборонила в’їзд Нетаньягу
Беньямін Нетаньягу
Фото: EPA/UPG

Уряд Словенії запровадив заборону на в’їзд для прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, якого звинувачують у воєнних злочинах та злочинах проти людяності.

Про це оголосила держсекретар Міністерства закордонних справ Словенії Нева Грашич, повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що цей крок зроблено в межах чинення тиску на Ізраїль через війну у Газі. Словенія була однією з перших країн ЄС, які запровадили санкції проти ізраїльського уряду.

У липні Любляна оголосила міністра національної безпеки Ізраїлю Ітамара Бена Гвіра та міністра фінансів Ізраїлю Безалеля Смотрича персонами нон грата. Після цього Словенія оголосила ембарго на торгівлю зброєю з Ізраїлем та заборону на імпорт будь-яких товарів, вироблених на окупованих Ізраїлем територіях.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies