Словенія заборонила в’їзд Нетаньягу

Уряд Словенії запровадив заборону на в’їзд для прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, якого звинувачують у воєнних злочинах та злочинах проти людяності.
Про це оголосила держсекретар Міністерства закордонних справ Словенії Нева Грашич, повідомляє Bloomberg.
Зазначається, що цей крок зроблено в межах чинення тиску на Ізраїль через війну у Газі. Словенія була однією з перших країн ЄС, які запровадили санкції проти ізраїльського уряду.
У липні Любляна оголосила міністра національної безпеки Ізраїлю Ітамара Бена Гвіра та міністра фінансів Ізраїлю Безалеля Смотрича персонами нон грата. Після цього Словенія оголосила ембарго на торгівлю зброєю з Ізраїлем та заборону на імпорт будь-яких товарів, вироблених на окупованих Ізраїлем територіях.
- Як повідомлялося, Словенія разом з Іспанією, Ірландією та Норвегією минулого літа визнала державність Палестини.
- У листопаді минулого року МКС видав ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу та колишнього міністра оборони Йоава Галланта.