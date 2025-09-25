Словенія заборонила в’їзд Нетаньягу

Цей крок зроблено "в межах чинення тиску на Ізраїль через війну у Газі".

Уряд Словенії запровадив заборону на в’їзд для прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, якого звинувачують у воєнних злочинах та злочинах проти людяності.

Про це оголосила держсекретар Міністерства закордонних справ Словенії Нева Грашич, повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що цей крок зроблено в межах чинення тиску на Ізраїль через війну у Газі. Словенія була однією з перших країн ЄС, які запровадили санкції проти ізраїльського уряду.

У липні Любляна оголосила міністра національної безпеки Ізраїлю Ітамара Бена Гвіра та міністра фінансів Ізраїлю Безалеля Смотрича персонами нон грата. Після цього Словенія оголосила ембарго на торгівлю зброєю з Ізраїлем та заборону на імпорт будь-яких товарів, вироблених на окупованих Ізраїлем територіях.