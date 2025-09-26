Європейський виробник ракет Patriot збільшує потужності, щоб зменшити залежність від США

Європейський виробник ракет MBDA може збільшити виробничі потужності із збірки ракет протиповітряної оборони Patriot на новому заводі в Німеччині.
Про це повідомив у інтерв’ю Reuters генеральний директор німецького підрозділу компанії Томас Готтшильд.
Patriot, розроблений американською оборонною компанією Raytheon, залишається однією з найсучасніших систем ППО, попри те що перебуває на озброєнні ще з 1980-х років. Ракети й пускові установки Patriot вже тривалий час залишаються у дефіциті.
У 2024 році Німеччина, Нідерланди та Іспанія заклали основу для першого європейського заводу з виробництва Patriot, підписавши контракт на 5,1 млрд євро (5,98 млрд доларів США) на закупівлю до 1 000 ракет у спільного підприємства Raytheon-MBDA.
Ракети виготовлятимуться на новому підприємстві в Баварії (Південна Німеччина), будівництво якого подвоїть світові виробничі потужності ракет PAC-2, вдосконалених для перехоплення тактичних балістичних ракет. Розпочати виробництво планують наприкінці 2026 року, а перші поставки – на початку 2027-го.
За словами Готтшильда, підприємство зможе обробляти додаткові замовлення.
"Якщо обсяги замовлень перевищать певний поріг, ми також готові інвестувати у додаткові виробничі потужності", – додав він.
На запитання, чи може MBDA у майбутньому будувати пускові установки Patriot, Ґоттшильд відповів, що компанія має технічну експертизу, адже раніше займалася обслуговуванням пускових.
Війна в Україні висвітлила залежність Європи від американських далекобійних ракет, що стимулювало європейські ініціативи зі створення озброєнь, здатних уражати командні пункти та пускові установки далеко в тилу ворога.
Тому MBDA може долучитися до проєкту розробки ракети з дальністю понад 2000 км. Цю ініціативу оголосили Велика Британія та Німеччина в травні, проте поки невідомі терміни старту проєкту.
MBDA також просуває розробку меншої ракети для знищення низько- та повільнолітних дронів, подібних до російських апаратів, які у вересні порушили повітряний простір Польщі.
"Ми сподіваємось підписати з урядом Німеччини контракт на розробку концепції ракети DefendAir до кінця року", – сказав Готтшильд, зазначивши, що перші поставки очікуються через кілька років.
Ракета DefendAir з дальністю понад 5 км ґрунтується на технологіях MBDA, які використовуються у продуктах, зокрема в піхотному комплексі Enforcer, і призначена для доповнення 30-мм гармати у короткодіапазонній системі ППО Skyranger від Rheinmetall.
- Нещодавно стало відомо, що США через "нестачу” призупинили частину продажів озброєння Європі, зокрема ЗРК Patriot
- Керуючись принципом "Америка понад усе", Пентагон накопичує зброю для Сполучених Штатів.
- Тим часом станом на початок вересня, за словам Дениса Шмигаля, Україна потребує термінових поставок десяти зенітно-ракетних комплексів Patriot та додаткових перехоплювачів для захисту від російських ударів.