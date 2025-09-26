Європейський виробник ракет Patriot збільшує потужності, щоб зменшити залежність від США

Ракети виготовлятимуться на новому підприємстві в Баварії, перші поставки очікуються у 2027 році.

Пуск GEM-T з Patriot , основної ракети для ЗРК Patriot, що призначена для перехоплення літаків та інших аеродинамічних цілей на

Європейський виробник ракет MBDA може збільшити виробничі потужності із збірки ракет протиповітряної оборони Patriot на новому заводі в Німеччині.

Про це повідомив у інтерв’ю Reuters генеральний директор німецького підрозділу компанії Томас Готтшильд.

Patriot, розроблений американською оборонною компанією Raytheon, залишається однією з найсучасніших систем ППО, попри те що перебуває на озброєнні ще з 1980-х років. Ракети й пускові установки Patriot вже тривалий час залишаються у дефіциті.

У 2024 році Німеччина, Нідерланди та Іспанія заклали основу для першого європейського заводу з виробництва Patriot, підписавши контракт на 5,1 млрд євро (5,98 млрд доларів США) на закупівлю до 1 000 ракет у спільного підприємства Raytheon-MBDA.

Ракети виготовлятимуться на новому підприємстві в Баварії (Південна Німеччина), будівництво якого подвоїть світові виробничі потужності ракет PAC-2, вдосконалених для перехоплення тактичних балістичних ракет. Розпочати виробництво планують наприкінці 2026 року, а перші поставки – на початку 2027-го.

За словами Готтшильда, підприємство зможе обробляти додаткові замовлення.

"Якщо обсяги замовлень перевищать певний поріг, ми також готові інвестувати у додаткові виробничі потужності", – додав він.

На запитання, чи може MBDA у майбутньому будувати пускові установки Patriot, Ґоттшильд відповів, що компанія має технічну експертизу, адже раніше займалася обслуговуванням пускових.

Війна в Україні висвітлила залежність Європи від американських далекобійних ракет, що стимулювало європейські ініціативи зі створення озброєнь, здатних уражати командні пункти та пускові установки далеко в тилу ворога.

Тому MBDA може долучитися до проєкту розробки ракети з дальністю понад 2000 км. Цю ініціативу оголосили Велика Британія та Німеччина в травні, проте поки невідомі терміни старту проєкту.

MBDA також просуває розробку меншої ракети для знищення низько- та повільнолітних дронів, подібних до російських апаратів, які у вересні порушили повітряний простір Польщі.

"Ми сподіваємось підписати з урядом Німеччини контракт на розробку концепції ракети DefendAir до кінця року", – сказав Готтшильд, зазначивши, що перші поставки очікуються через кілька років.

Ракета DefendAir з дальністю понад 5 км ґрунтується на технологіях MBDA, які використовуються у продуктах, зокрема в піхотному комплексі Enforcer, і призначена для доповнення 30-мм гармати у короткодіапазонній системі ППО Skyranger від Rheinmetall.