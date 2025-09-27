Президент Латвії: у Росії не повинно бути сумнівів у здатності НАТО захистити країни Альянсу

Президент Латвії закликав посилити оборонні можливості НАТО для стримування загрози з боку Росії.

У столиці Латвії Ризі 27 вересня стартувала конференція Військового комітету НАТО на рівні командувачів збройних сил.

Президент Латвії Едгар Рінкевич на відкритті заходу підкреслив, що Росія не повинна сумніватися у здатності Альянсу захищати держави-члени та стримувати будь-які загрози, пише Delfi.

Рінкевич наголосив, що ця зустріч — перша після саміту НАТО в Гаазі, де країни-члени Альянсу домовилися збільшувати оборонні видатки до 5% ВВП та зміцнювати потенціал колективної оборони.

"Йдеться не про Excel-таблиці або політичні гасла, а про реальні можливості армій, військово-морських і повітряних сил для протистояння новим і традиційним загрозам. Росія залишається довгостроковою загрозою євроатлантичній безпеці", — заявив Рінкевич.

Президент Латвії додав, що найефективніший спосіб захисту — стримування, і Латвія готова спрямувати на оборону 5% ВВП. Він також нагадав про важливість захисту зовнішніх кордонів НАТО та ЄС, протидію нелегальній міграції та значення Балтійської лінії оборони.

Особлива увага під час конференції приділяється протиповітряній обороні, включно з патрулюванням повітряного простору Балтії та боротьбою з дронами за досвідом України.

Засідання конференції очолює голова Військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драґоне. У ньому також беруть участь Верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич та Верховний головнокомандувач з питань трансформації адмірал П’єр Вандьє.

Під час заходу військові обговорюють реалізацію рішень саміту в Гаазі та зміцнення колективного стримування й оборони союзників.