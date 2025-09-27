NBC: США готують удари по наркокартелях на території Венесуели

Сполучені Штати розробляють варіанти військових ударів по об’єктах, пов’язаних із наркоторгівлею, на території Венесуели, повідомляє NBC News з посиланням на чотирьох співрозмовників, обізнаних із планами.
За даними джерел, мова йде насамперед про удари безпілотників по членах і керівництву наркогруп, а також по лабораторіях.
Реалізація операції може розпочатися вже за кілька тижнів, однак президент США Дональд Трамп поки що не дав остаточного схвалення.
В останні тижні американські військові вже атакували щонайменше три човни, що вийшли з Венесуели. За словами Трампа, вони перевозили наркоторговців і наркотики. Докази наявності вантажу оприлюднені не для всіх випадків, однак у Домініканській Республіці підтвердили, що після одного з ударів у воді знайшли наркотики.
За інформацією NBC, у Вашингтоні вважають, що президент Венесуели Ніколас Мадуро «недостатньо робить» для боротьби з наркотрафіком.
Коментуючи можливість операції, Білий дім нагадав про слова Трампа: «Побачимо, що буде. Венесуела відправляє нам своїх бандитів, наркодилерів і наркотики. Це неприйнятно».
Пентагон відмовився від коментарів.