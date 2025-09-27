NBC: США готують удари по наркокартелях на території Венесуели

Реалізація операції може розпочатися вже за кілька тижнів. Однак Трамп поки що не дав остаточного схвалення.

Сполучені Штати розробляють варіанти військових ударів по об’єктах, пов’язаних із наркоторгівлею, на території Венесуели, повідомляє NBC News з посиланням на чотирьох співрозмовників, обізнаних із планами.

За даними джерел, мова йде насамперед про удари безпілотників по членах і керівництву наркогруп, а також по лабораторіях.

В останні тижні американські військові вже атакували щонайменше три човни, що вийшли з Венесуели. За словами Трампа, вони перевозили наркоторговців і наркотики. Докази наявності вантажу оприлюднені не для всіх випадків, однак у Домініканській Республіці підтвердили, що після одного з ударів у воді знайшли наркотики.

За інформацією NBC, у Вашингтоні вважають, що президент Венесуели Ніколас Мадуро «недостатньо робить» для боротьби з наркотрафіком.

Коментуючи можливість операції, Білий дім нагадав про слова Трампа: «Побачимо, що буде. Венесуела відправляє нам своїх бандитів, наркодилерів і наркотики. Це неприйнятно».

Пентагон відмовився від коментарів.