Світ

NBC: США готують удари по наркокартелях на території Венесуели

Реалізація операції може розпочатися вже за кілька тижнів. Однак Трамп поки що не дав остаточного схвалення.

NBC: США готують удари по наркокартелях на території Венесуели
Фото: EPA/UPG

Сполучені Штати розробляють варіанти військових ударів по об’єктах, пов’язаних із наркоторгівлею, на території Венесуели, повідомляє NBC News з посиланням на чотирьох співрозмовників, обізнаних із планами.

За даними джерел, мова йде насамперед про удари безпілотників по членах і керівництву наркогруп, а також по лабораторіях. 

Реалізація операції може розпочатися вже за кілька тижнів, однак президент США Дональд Трамп поки що не дав остаточного схвалення.

В останні тижні американські військові вже атакували щонайменше три човни, що вийшли з Венесуели. За словами Трампа, вони перевозили наркоторговців і наркотики. Докази наявності вантажу оприлюднені не для всіх випадків, однак у Домініканській Республіці підтвердили, що після одного з ударів у воді знайшли наркотики.

За інформацією NBC, у Вашингтоні вважають, що президент Венесуели Ніколас Мадуро «недостатньо робить» для боротьби з наркотрафіком.

Коментуючи можливість операції, Білий дім нагадав про слова Трампа: «Побачимо, що буде. Венесуела відправляє нам своїх бандитів, наркодилерів і наркотики. Це неприйнятно».

Пентагон відмовився від коментарів.
