ГоловнаСвіт

Мадуро про удари США: Каракас “повністю” скористається своїм “законним правом на самозахист”

Президент Венесуели назвав державного секретаря США Марко Рубіо “володарем смерті та війни”. 

Мадуро про удари США: Каракас “повністю” скористається своїм “законним правом на самозахист”
Президент Венесуели Ніколас Мадуро
Фото: EPA/UPG

Президент Венесуели Ніколас Мадуро назвав державного секретаря США Марко Рубіо “володарем смерті та війни” за його жорстку риторику щодо латиноамериканських картелів.

Про це повідомляє France24.

Посилаючись на нарощування військово-морських сил США та напад на венесуельське судно, Мадуро заявив журналістам, що Каракас “повністю” скористається своїм “законним правом на самозахист”.

Мадуро часто звинувачує Сполучені Штати у спробі зміни режиму в його країні. 

“Ходять чутки, що адміністрація Трампа може готувати цілеспрямовані удари проти латиноамериканських наркокартелів, зокрема у Венесуелі”, ‒ зазначає видання.

  • Вчора президент США Дональд Трамп розповів про другий удар Штатів по венесуельському судну в міжнародних водах, яке начебто прямувало до Сполучених Штатів. Він заявив про удар по “позитивно ідентифікованих, надзвичайно жорстоких наркоторгівницьких картелях та наркотерористах у зоні відповідальності SOUTHCOM”. Унаслідок удару загинули троє чоловіків.
  • На початку вересня Трамп заявив про військову операцію, внаслідок якої було знищено судно з Венесуели, на борту якого, за твердженням Вашингтона, були наркотики. Внаслідок атаки загинули 11 людей на борту, яких Трамп назвав "наркотерористами" з венесуельської банди “Tren de Aragua”.
Теми: , , , ,
﻿
