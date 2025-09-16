Мадуро про удари США: Каракас “повністю” скористається своїм “законним правом на самозахист”

Президент Венесуели Ніколас Мадуро назвав державного секретаря США Марко Рубіо “володарем смерті та війни” за його жорстку риторику щодо латиноамериканських картелів.

Про це повідомляє France24.

Посилаючись на нарощування військово-морських сил США та напад на венесуельське судно, Мадуро заявив журналістам, що Каракас “повністю” скористається своїм “законним правом на самозахист”.

Мадуро часто звинувачує Сполучені Штати у спробі зміни режиму в його країні.

“Ходять чутки, що адміністрація Трампа може готувати цілеспрямовані удари проти латиноамериканських наркокартелів, зокрема у Венесуелі”, ‒ зазначає видання.