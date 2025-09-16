Мадуро про удари США: Каракас “повністю” скористається своїм “законним правом на самозахист”

Президент Венесуели Ніколас Мадуро назвав державного секретаря США Марко Рубіо “володарем смерті та війни” за його жорстку риторику щодо латиноамериканських картелів.
Про це повідомляє France24.
Посилаючись на нарощування військово-морських сил США та напад на венесуельське судно, Мадуро заявив журналістам, що Каракас “повністю” скористається своїм “законним правом на самозахист”.
Мадуро часто звинувачує Сполучені Штати у спробі зміни режиму в його країні.
“Ходять чутки, що адміністрація Трампа може готувати цілеспрямовані удари проти латиноамериканських наркокартелів, зокрема у Венесуелі”, ‒ зазначає видання.
- Вчора президент США Дональд Трамп розповів про другий удар Штатів по венесуельському судну в міжнародних водах, яке начебто прямувало до Сполучених Штатів. Він заявив про удар по “позитивно ідентифікованих, надзвичайно жорстоких наркоторгівницьких картелях та наркотерористах у зоні відповідальності SOUTHCOM”. Унаслідок удару загинули троє чоловіків.
- На початку вересня Трамп заявив про військову операцію, внаслідок якої було знищено судно з Венесуели, на борту якого, за твердженням Вашингтона, були наркотики. Внаслідок атаки загинули 11 людей на борту, яких Трамп назвав "наркотерористами" з венесуельської банди “Tren de Aragua”.