Китай звинуватив Філіппіни у зіткненні кораблів в Південнокитайському морі

Філіппіни кажуть, що китайські сили застосували потужні водомети, які пошкодили їхній корабель і поранили одного члена екіпажу.

Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Берегова охорона Китаю звинуватила філіппінський корабель у навмисному тарані одного з її суден поблизу спірного рифу Скарборо в Південнокитайському морі. Філіппіни це заперечили, заявивши, що китайські сили застосували потужні водомети, які пошкодили їхній корабель і поранили одного члена екіпажу.

Про це пише CBS.

У заяві берегової охорони Китаю йдеться, що понад 10 філіппінських урядових суден з різних напрямків увійшли у води навколо рифу. Проти них застосували водомети.

Берегова охорона Філіппін повідомила, що два китайські кораблі обстрілювали філіппінське риболовецьке судно BRP Datu Gumbay Piang потужними водометами майже 30 хвилин, що призвело до серйозних пошкоджень, зокрема капітанської рубки та містка. Одне скло розбилося й поранило члена екіпажу, а потоки води спричинили коротке замикання, яке вивело з ладу електричні розетки та п’ять зовнішніх кондиціонерів.

Також повідомляється, що китайський військовий корабель транслював радіоповідомлення про "проведення навчальних стрільб" на рифі, що спричинило паніку серед філіппінських рибалок.

Філіппінські кораблі берегової охорони та рибальства у вівторок вирушили до рифу, щоб доставити паливо, воду, лід та іншу допомогу більш ніж 35 риболовецьким човнам у цьому районі.

Інцидент стався через шість днів після того, як Китай оголосив частину рифу Скарборо національним природним заповідником. Уряд Філіппін, який називає риф Бахо-де-Масінлок, подав дипломатичний протест.

Китай і Філіппіни неодноразово стикалися навколо рифів у Південнокитайському морі, на майже всю акваторію якого претендує Китай. Ці води мають стратегічне значення і є багатими рибними угіддями.

  • У квітні цього року Пекін заявив про контроль над спірним рифом у Південнокитайському морі.
