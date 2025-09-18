​Українцям радять планувати більше часу на перетин кордону з Польщею через нову систему контролю

Польські прикордонники відбирають біометричні дані громадян перед запуском нової системи перетину кордону, яка запрацює у жовтні.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає Укрінформ.

Він нагадав, що ЄС готується до впровадження нової системи фіксації перетину кордону, яка стосуватиметься всіх країн Шенгенської зони, і на початку це може затягнути процес оформлення громадян.

"Польща почала тестувати нову систему для того, щоб надалі вона працювала ефективніше і швидше і не створювала черг в оформленні. Ця система повноцінно має запрацювати, за попередніми даними, у жовтні. Польща готується до цього, тому можемо констатувати збільшення часу для перетину кордону, оскільки необхідно зафіксувати біометричні дані громадян, які в’їжджають у Польщу», - сказав речник ДПСУ.

У цьому зв’язку Демченко порадив громадянам під час поїздок планувати більше часу на перетин кордону у бік Польщі.