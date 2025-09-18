​Українцям радять планувати більше часу на перетин кордону з Польщею через нову систему контролю

Польські прикордонники відбирають біометричні дані громадян перед запуском нової системи перетину кордону, яка запрацює у жовтні.
Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає Укрінформ.
Він нагадав, що ЄС готується до впровадження нової системи фіксації перетину кордону, яка стосуватиметься всіх країн Шенгенської зони, і на початку це може затягнути процес оформлення громадян.
"Польща почала тестувати нову систему для того, щоб надалі вона працювала ефективніше і швидше і не створювала черг в оформленні. Ця система повноцінно має запрацювати, за попередніми даними, у жовтні. Польща готується до цього, тому можемо констатувати збільшення часу для перетину кордону, оскільки необхідно зафіксувати біометричні дані громадян, які в’їжджають у Польщу», - сказав речник ДПСУ.
У цьому зв’язку Демченко порадив громадянам під час поїздок планувати більше часу на перетин кордону у бік Польщі.
- З 12 жовтня Європейський Союз розпочинає запровадження нової цифрової системи контролю EES (Entry/Exit system) для громадян третіх країн, яка поступово замінить штампування паспортів та збиратиме біометричні дані.
- Нова система замінить прості паспортні перевірки, спрямована на електронну реєстрацію всіх, хто в'їжджає та виїжджає з Євросоюзу. Це дозволить службам прикордонного контролю автоматично визначати, кому дозволено залишатися в блоці та як довго.
- Спочатку планувалося, що нова система запрацює 10 листопада минулого року. Потім повідомлялося, що низка країн відтермінувати її запуск, абиуникнути “хаосу”.