Єврокомісар з оборони анонсував «стіни від безпілотників» вздовж східного кордону ЄС

Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
ГоловнаСвіт

Єврокомісар з оборони анонсував «стіни від безпілотників» вздовж східного кордону ЄС

Проєкт прискорили після нальоту російських дронів у Польщу.

Єврокомісар з оборони анонсував «стіни від безпілотників» вздовж східного кордону ЄС
Андрюс Кубілюс
Фото: EPA/UPG

Єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс оголосив, що наступного тижня проведе переговори з міністрами оборони блоку щодо проєкту «стіни від безпілотників» уздовж східного кордону ЄС, пише Reuters

Ініціатива стала особливо актуальною після випадків вторгнення російських безпілотників у Польщу.

Кубілюс повідомив, що деякі країни ЄС уже обговорювали подібну лінію оборони до останніх інцидентів, і тепер Єврокомісія має намір швидко втілити ідею в життя. Єврокомісар анонсував відеоконференцію щодо проєкту з міністрами оборони країн Східної Європи та представником України, щоб поділитися уроками війни.

«Ми дійсно хочемо рухатися вперед, провівши дуже інтенсивну і ефективну підготовку, щоб почати заповнювати цей пробіл, який дійсно дуже небезпечний для нас... як можна швидше», — сказав Кубілюс.

Він також розповів, що нещодавно повернувся з Києва і спілкувався з урядом та представниками промисловості: «Вони прагнуть поділитися своїм досвідом і ноу-хау».

За задумом, «стіна від безпілотників» поєднає датчики, різні системи ураження та радіоелектронного глушіння — комплекси, які виявлятимуть і нейтралізуватимуть наближення БпЛА. На даний момент обговорення перебувають на початковій стадії: рано говорити про точну вартість або строки реалізації проєкту, хоча деякі публічні оцінки аналітиків припускають можливість збудувати систему впродовж року.

Окремо міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив, що українські військові й інженери проведуть навчання для польських колег у межах спільної групи з боротьби з безпілотниками.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies