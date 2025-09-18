Єврокомісар з оборони анонсував «стіни від безпілотників» вздовж східного кордону ЄС

Єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс оголосив, що наступного тижня проведе переговори з міністрами оборони блоку щодо проєкту «стіни від безпілотників» уздовж східного кордону ЄС, пише Reuters.

Ініціатива стала особливо актуальною після випадків вторгнення російських безпілотників у Польщу.

Кубілюс повідомив, що деякі країни ЄС уже обговорювали подібну лінію оборони до останніх інцидентів, і тепер Єврокомісія має намір швидко втілити ідею в життя. Єврокомісар анонсував відеоконференцію щодо проєкту з міністрами оборони країн Східної Європи та представником України, щоб поділитися уроками війни.

«Ми дійсно хочемо рухатися вперед, провівши дуже інтенсивну і ефективну підготовку, щоб почати заповнювати цей пробіл, який дійсно дуже небезпечний для нас... як можна швидше», — сказав Кубілюс.

Він також розповів, що нещодавно повернувся з Києва і спілкувався з урядом та представниками промисловості: «Вони прагнуть поділитися своїм досвідом і ноу-хау».

За задумом, «стіна від безпілотників» поєднає датчики, різні системи ураження та радіоелектронного глушіння — комплекси, які виявлятимуть і нейтралізуватимуть наближення БпЛА. На даний момент обговорення перебувають на початковій стадії: рано говорити про точну вартість або строки реалізації проєкту, хоча деякі публічні оцінки аналітиків припускають можливість збудувати систему впродовж року.

Окремо міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив, що українські військові й інженери проведуть навчання для польських колег у межах спільної групи з боротьби з безпілотниками.