​ЄС планує виділити Угорщині 550 млн євро для зняття вето Орбана на нові санкції проти Росії

Єврокомісія планує розморозити близько 550 млн євро з фондів ЄС для Угорщини, щоб подолати опір прем’єра Віктора Орбана щодо нового пакета санкцій проти Росії, повідомляє Financial Times із посиланням на джерела.

За даними видання, Брюссель веде переговори з Будапештом кілька місяців. Раніше у травні Угорщина запросила 605 млн євро в межах «проміжного» перегляду бюджету ЄС. Тепер Єврокомісія готова дозволити виділити країні близько 550 млн євро.

Угорщина і Словаччина залишаються останніми країнами ЄС, які продовжують імпортувати російську нафту. Орбан неодноразово блокував антиросійські санкції, аргументуючи це залежністю від дешевих енергоресурсів.

Загалом у 2022 році ЄС заморозив для Будапешта близько 22 млрд євро через проблеми з верховенством права і незалежністю судів. Частину цих коштів поступово розморожують в обмін на політичні поступки: у 2023 році Угорщина отримала 10 млрд євро, а на початку цього року — ще 157 млн євро.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила 19 вересня, що «пора перекрити кран. Ми готові — економимо енергію, диверсифікуємо постачання і інвестуємо в низьковуглецеві джерела, як ніколи раніше».

Вона наголосила, що санкції вже серйозно б’ють по російській економіці: ключова ставка піднялася до 17%, інфляція залишається високою, а доходи бюджету скорочуються.