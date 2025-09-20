"На інших і не розраховуємо": Зеленський вважає справедливим, щоб Польща і Румунія допомагали зі збиттям дронів

Україна вважає, що було б справедливо збивати дрони, що летять її територією, спільно з сусідніми державами. Це можуть бути Польща і Румунія.
Про це на зустрічі з журналістами 19 вересня повідомив президент Володимир Зеленський. Він сказав, що таке партнерське збиття могло б закривати хоча б частину української території.
"Я вважаю, що справедливо говорити про спільне рішення. Не тільки те, щоб дрон падав на голову українцям, щоб він не долетів до території Польщі, а щоб це були рішення, які робляться разом. Тобто у нас стоїть ППО – ми збиваємо все, що летить на нас і летить на Польщу. І так само Польща збиває літаками все, що летить на них, і те, що летить на нас. Можна взяти тільки регіони західної частини нашої держави – куди є можливості у Польщі. Або це може бути не тільки Польща, а й Румунія, на інших ми і не розраховуємо", – прокоментував він.
- Російські засоби ураження неодноразово залітали на територію країн-сусідок України. 10 вересня в польський повітряний простір потрапили не менше 19 БпЛА, і країна вперше вдалася до їх збиття.
- Вже за декілька днів російський засіб ураження залетів до Румунії. Та підняла літаки, але нічого з дроном не зробила і він безперешкодно повернувся в бік України.
- Київ неодноразово закликав партнерів допомагати зі збиттям ракет і дронів, оскільки це безпека не лише українців, а й громадян країн-сусідів – членів НАТО і Євросоюзу.
- Більше на цю тему – в матеріалі "Про російські дрони в Польщі".