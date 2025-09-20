"На інших і не розраховуємо": Зеленський вважає справедливим, щоб Польща і Румунія допомагали зі збиттям дронів

Україна вважає, що було б справедливо збивати дрони, що летять її територією, спільно з сусідніми державами. Це можуть бути Польща і Румунія.

Про це на зустрічі з журналістами 19 вересня повідомив президент Володимир Зеленський. Він сказав, що таке партнерське збиття могло б закривати хоча б частину української території.

"Я вважаю, що справедливо говорити про спільне рішення. Не тільки те, щоб дрон падав на голову українцям, щоб він не долетів до території Польщі, а щоб це були рішення, які робляться разом. Тобто у нас стоїть ППО – ми збиваємо все, що летить на нас і летить на Польщу. І так само Польща збиває літаками все, що летить на них, і те, що летить на нас. Можна взяти тільки регіони західної частини нашої держави – куди є можливості у Польщі. Або це може бути не тільки Польща, а й Румунія, на інших ми і не розраховуємо", – прокоментував він.