"На інших і не розраховуємо": Зеленський вважає справедливим, щоб Польща і Румунія допомагали зі збиттям дронів

Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
ЕксклюзивКерівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
ГоловнаСвіт

"На інших і не розраховуємо": Зеленський вважає справедливим, щоб Польща і Румунія допомагали зі збиттям дронів

Президент пояснив, що можна було б закривати таким чином хоча б західну частину України. 

"На інших і не розраховуємо": Зеленський вважає справедливим, щоб Польща і Румунія допомагали зі збиттям дронів
Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з пресою
Фото: ОПУ

Україна вважає, що було б справедливо збивати дрони, що летять її територією, спільно з сусідніми державами. Це можуть бути Польща і Румунія. 

Про це на зустрічі з журналістами 19 вересня повідомив президент Володимир Зеленський. Він сказав, що таке партнерське збиття могло б закривати хоча б частину української території.

"Я вважаю, що справедливо говорити про спільне рішення. Не тільки те, щоб дрон падав на голову українцям, щоб він не долетів до території Польщі, а щоб це були рішення, які робляться разом. Тобто у нас стоїть ППО – ми збиваємо все, що летить на нас і летить на Польщу. І так само Польща збиває літаками все, що летить на них, і те, що летить на нас. Можна взяти тільки регіони західної частини нашої держави – куди є можливості у Польщі. Або це може бути не тільки Польща, а й Румунія, на інших ми і не розраховуємо", – прокоментував він.

  • Російські засоби ураження неодноразово залітали на територію країн-сусідок України. 10 вересня в польський повітряний простір потрапили не менше 19 БпЛА, і країна вперше вдалася до їх збиття.
  • Вже за декілька днів російський засіб ураження залетів до Румунії. Та підняла літаки, але нічого з дроном не зробила і він безперешкодно повернувся в бік України.
  • Київ неодноразово закликав партнерів допомагати зі збиттям ракет і дронів, оскільки це безпека не лише українців, а й громадян країн-сусідів – членів НАТО і Євросоюзу.
  • Більше на цю тему – в матеріалі "Про російські дрони в Польщі".
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies