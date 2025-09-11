​Про російські дрони в Польщі

Зрозуміло, що пояснення буде саме таке: вплив перешкод, збій навігації, студенти в Алабузі не так прикрутили блок, такі «Гербери» можна купити в будь-якому військторгу.
Зрозуміло, що їх збили; а ті, що не збили, попадали десь у полях — 2 млн доларів за ракету на «Герберу» за 100 тисяч може витратити не кожен.
Щоправда, італійські повітряні радари на чергуванні навели нідерландські F-35 — упевнений, що це була легка місія, стрілянина по мішенях.
Думаю, що це була не стільки спроба промацати політичну реакцію, скільки тестування оборони: ППО у Варшави традиційно не найсильніша — кілька батарей Patriot свіжого формування, усе зав'язане на авіації.
Захотіли подивитися, звідки злітають літаки, хто увімкне радари, стрибнуть на запасні аеродроми чи ні.
З боку Калінінграда цю справу промацали частини РЕР, радари кораблів розвідки й інші, кого це стосується.
Ноти протесту, твіти, заяви політиків.
А якої відповіді всі очікували? Що Велика Британія і Франція вріжуть тактичною ядерною зброєю по Калінінграду?
Свого часу кораблі СРСР накочували на ВМФ США; моджахеди під керівництвом інструкторів США завдяки Stinger сотні машин опустили в Афганістані; а під час Карибської кризи збили літак США, бомбили субмарину СРСР. Проте обійшлося без цього. І зараз так буде.
Як би Володимир Володимирович не супився, ми вже зрозуміли його мрію прожити до 150 років. А це погано виходить у бункері під ядерними опадами і, як наслідок, зимами.
Блокада? Поки обійдуть через Грузію, Казахстан та інші треті країни — поки ще за два побиті будинки не потрошитимуть суховантажі в морі і стануть топити танкери підводними човнами, так і торгуватимуть, вода шлях знайде.
Санкції? А що там ще залишилося не під ними? Нові кораблі тіньового флоту й фірми-одноденки будуть справно вносити до реєстрів, росіяни ж продовжать справно купувати й реєструвати ще і ще, допоки не впаде економіка.
Що буде далі? Понад те, що відбувається, нічого. Варшаві сьогодні вигідніше виплатити компенсації за вибиті вікна і пробиті стелі, ніж втягуватись у війну з ядерною державою.
І ви робили б так, подивившись на підірване водосховище (одне з найбільших у Європі), на прильоти ракет по панельках у Дніпрі й на «Іскандер», що стирчить у Кабміні. Війна — це страшно, дорого і криваво, її варто відтягувати до останнього.
Ще 50–100 млрд з фондів ЄС на оборону для Варшави — безперечно.
Ще кілька ескадрилій «повітряної поліції» — британці повернуться на бойове чергування, вони кілька тижнів тому закінчили місію.
Ще кілька німецьких батарей Patriot — німецькі ВПС можуть прикрити прибережні райони.
Швеція розгорне кілька батарей ЗРК і крило Gripen.
Швидше за все, запровадять заборону польотів біля східного кордону, щоб, якщо повторитися наліт, не ризикувати транспортниками чи цивільними лайнерами.
Шосту дивізію для Варшави і так формуватимуть; танки в Південній Кореї закуповуватимуть — ще 180 танків К2 замовили нещодавно; створюють Сили безпілотних систем, компанія WB, виробник Warmate, отримала замовлення на 15 тисяч апаратів.
Активний резерв — персональні контракти і війська постійної готовності — приблизно 320 тисяч багнетів, у перспективі прагнутимуть 800 тисяч людей.
Це, до речі, непросто, бо потрібна інфраструктура: містечка, садочки, місця праці для дружин і дітей, щоб люди йшли в лісові гарнізони, у принципі, на не найвищу на ринку зарплату.
Загалом Москва продовжує грати роль східноєвропейської КНДР, змушуючи ЄС вкладати гроші в оборону і ВПК, а сусідні з РФ країни максимально уникати конфлікту для підготовки до зіткнення в майбутньому.
Хотіли б вони втрутитися — втрутилися б у 2022 році після жестів доброї волі.
Але на сьогодні та сама Польща витратила кілька відсотків ВВП на допомогу Україні. І те, що вони не хочуть розміщувати в Україні контингент навіть після припинення вогню — їхнє рішення, яке варто поважати.