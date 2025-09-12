Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
ГоловнаСуспільствоЖиття

В Україні від вибухонебезпечних предметів постраждали 112 дітей

137 тисяч м.кв. території України залишаються забрудненими від вибухонебезпечних предметів.

В Україні від вибухонебезпечних предметів постраждали 112 дітей
Фото: EPA/UPG

Від початку повномасштабної війни в Україні від вибухонебезпечних предметів постраждали 112 дітей.

Про це під час брифінгу розповів заступник голови ДСНС Роман Примуш, пише Укрінформ.

"Є статистика: майже тисяча людей (з початку повномасштабної війни з РФ - ред.) постраждало від вибухонебезпечних предметів, з них 112 – це діти. І маємо також загиблих. ... Але це — офіційно зафіксовані інциденти. Я впевнений, що ця цифра є набагато більшою. Велика частина (з них - ред.), на мою думку, не фіксується, особливо поруч із лінією бойового зіткнення", — каже він.

Примуш додає, що на початку повномасштабної війни цих інцидентів, коли люди поводилися легковажно, було набагато більше. Тоді великі інформаційні кампанії ще не встигли дійти до широкого кола людей. 

"Ми мали багато інцидентів. Зараз їхня кількість, цих інцидентів, зменшилась, але, на жаль, існує велика проблема лісових територій, які є замінованими. І відверто кажучи, поки повноцінне обстеження (територій - ред.) не буде проведено, дуже складно говорити, що туди взагалі безпечно ходити”, — вважає рятувальник.

Станом на сьогодні площа забруднених вибухонебезпечними предметами територій України становить 137 тисяч квадратних кілометрів.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies