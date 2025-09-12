Від початку повномасштабної війни в Україні від вибухонебезпечних предметів постраждали 112 дітей.

Про це під час брифінгу розповів заступник голови ДСНС Роман Примуш, пише Укрінформ.

"Є статистика: майже тисяча людей (з початку повномасштабної війни з РФ - ред.) постраждало від вибухонебезпечних предметів, з них 112 – це діти. І маємо також загиблих. ... Але це — офіційно зафіксовані інциденти. Я впевнений, що ця цифра є набагато більшою. Велика частина (з них - ред.), на мою думку, не фіксується, особливо поруч із лінією бойового зіткнення", — каже він.

Примуш додає, що на початку повномасштабної війни цих інцидентів, коли люди поводилися легковажно, було набагато більше. Тоді великі інформаційні кампанії ще не встигли дійти до широкого кола людей.

"Ми мали багато інцидентів. Зараз їхня кількість, цих інцидентів, зменшилась, але, на жаль, існує велика проблема лісових територій, які є замінованими. І відверто кажучи, поки повноцінне обстеження (територій - ред.) не буде проведено, дуже складно говорити, що туди взагалі безпечно ходити”, — вважає рятувальник.

Станом на сьогодні площа забруднених вибухонебезпечними предметами територій України становить 137 тисяч квадратних кілометрів.