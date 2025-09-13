Аеродроми, заводи з виробництва БпЛА та російські НПЗ: Сили спецоперацій за літо уразили десятки ворожих об'єктів

За упродовж літа 2025 року Сили спеціальних операцій Збройних сил України уразили три аеродроми на території Росії.

Про це повідомляє командування ССО.

"Асиметричність дій, багаторівневі операції, нестандартні підходи в плануванні і хоробрість - працювати там, де для ворога немає тилу", — зазначають у ССО.

В результаті Direct actions (прямих дій), Deep Strike та спеціальних дій підрозділів ССО у червні-серпні уражені: на аеродромі "Саваслейка" один МіГ-31К та один Су-34; на аеродромі "Маріновка" — чотири Су-34, на аеродромі "Борисоглебськ" — склад з керованими авіабомбами, навчально-бойовий літак, імовірно, інші літаки.

Також ураження були завдані по заводу з виробництва БПЛА в Єлабузі; пороховому заводу в Тамбовській області; пункту управління ОТРК "Іскандер" в Курській області; пункту постійної дислокації 448-ї ракетної бригади "База Іскандер" в Курській області; трасовому радіолокаційному комплексу 10 "Скала-М" у тимчасово окупованому Криму; судну "Порт Оля-4", завантаженому комплектуючими до БпЛА типу Shahed і боєприпасами, в Астраханській області; радіолокаційній станції 96Л6 та рухомому складу з ПММ у Криму.

Сили спецоперацій уразили також Новокуйбишевський НПЗ, Волгоградський НПЗ, Сизранський НПЗ, ТОВ "НОВАТЕК-Усть-Луга", Рязанський НПЗ, АТ "Куйбишевський НПЗ, Краснодарський НПЗ.

Серед інших цілей уражені чи виведені з ладу: 10 об’єктів оборонно-промислового комплексу, 58 об'єктів логістики, що забезпечують функціонування та бойове постачання військових частин РФ, десятки командно-спостережних пунктів росіян, пункти управління, бази зберігання боєприпасів та БПЛА.

Deep strike — це глибинні удари по території ворога. Direct action — прямі дії, що виконують підрозділи ССО і які включають в себе наліт, засідку, спеціальну розвідку тощо.