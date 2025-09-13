«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
Аеродроми, заводи з виробництва БпЛА та російські НПЗ: Сили спецоперацій за літо уразили десятки ворожих об'єктів

Упродовж трьох літніх місяців ССО уразили та знищили 10 об’єктів оборонно-промислового комплексу РФ, 58 об'єктів логістики, десятки командно-спостережних пунктів росіян, пункти управління, бази зберігання боєприпасів.

Пожежа на Туапсинському НПЗ
Фото: Telegram / monitor

За упродовж літа 2025 року Сили спеціальних операцій Збройних сил України уразили три аеродроми на території Росії. 

Про це повідомляє командування ССО.

"Асиметричність дій, багаторівневі операції, нестандартні підходи в плануванні і хоробрість - працювати там, де для ворога немає тилу", — зазначають у ССО.

В результаті Direct actions (прямих дій), Deep Strike та спеціальних дій підрозділів ССО у червні-серпні уражені: на аеродромі "Саваслейка" один МіГ-31К та один Су-34; на аеродромі "Маріновка" — чотири Су-34, на аеродромі "Борисоглебськ" — склад з керованими авіабомбами, навчально-бойовий літак, імовірно, інші літаки.

Також ураження були завдані по заводу з виробництва БПЛА в Єлабузі; пороховому заводу в Тамбовській області; пункту управління ОТРК "Іскандер" в Курській області; пункту постійної дислокації 448-ї ракетної бригади "База Іскандер" в Курській області; трасовому радіолокаційному комплексу 10 "Скала-М" у тимчасово окупованому Криму; судну "Порт Оля-4", завантаженому комплектуючими до БпЛА типу Shahed і боєприпасами, в Астраханській області; радіолокаційній станції 96Л6 та рухомому складу з ПММ у Криму.

Сили спецоперацій уразили також Новокуйбишевський НПЗ, Волгоградський НПЗ, Сизранський НПЗ, ТОВ "НОВАТЕК-Усть-Луга", Рязанський НПЗ, АТ "Куйбишевський НПЗ, Краснодарський НПЗ.

Серед інших цілей уражені чи виведені з ладу: 10 об’єктів оборонно-промислового комплексу, 58 об'єктів логістики, що забезпечують функціонування та бойове постачання військових частин РФ, десятки командно-спостережних пунктів росіян, пункти управління, бази зберігання боєприпасів та БПЛА.

Deep strike — це глибинні удари по території ворога. Direct action — прямі дії, що виконують підрозділи ССО і які включають в себе наліт, засідку, спеціальну розвідку тощо.
