Сили оборони: у Куп’янську ЗСУ проводить контрдиверсійну операцію

За два тижні, втрати противника склали 395 осіб, із них 288 — безповоротні. 

Сили оборони: у Куп’янську ЗСУ проводить контрдиверсійну операцію
Фото: скріншот

Російські окупанти продовжують спроби накопичити війська на півночі міста Куп'янськ Харківської області. Водночас ворог несе втрати. 

Про це інформує ОСУВ "Дніпро".

"Вихід із трубопроводу, який ворог використав для переміщення особового складу до Куп’янська, перебуває під вогневим контролем українських захисників. Трубопровід не веде безпосередньо у місто", — ідеться у повідомленні.

Військові зазначають, що у районі Куп'янська декілька трубопроводів. Три нитки з чотирьох вже пошкоджені та затоплені.

"В місті проводиться контрдиверсійна операція, навколо міста — пошуково-ударні дії.  З початку операції, за два тижні, втрати противника склали 395 осіб, із них 288 — безповоротні", — зазначають військові. 

На підходах до Куп’янська, в районах Радьківки і Голубівки, українські військові знешкодили загалом 265 росіян. В районі самого міста — ще 128.

Крім того, особовий склад противника потрапляє в полон, деталі скоро в їх інтервʼю.

"Оборонна операція на Куп’янському напрямку триває. Нашими підрозділами вживаються необхідні заходи для посилення стійкості оборони та ліквідації ворога", — додають військові.

  • Раніше начальник МВА і Генштаб наголошували, що Куп’янськ залишається під контролем ЗСУ. Три гілки газопроводу з чотирьох вже пошкоджені та затоплені, вихід з четвертої перебуває під контролем Сил оборони України.
