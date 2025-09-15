НАБУ закрило справу проти виробника тепловізійних прицілів Archer, підозрюваного в розтраті 1,5 млн гривень

Слідчі не знайшли достатньо доказів злочину в діях фірми і посадовців МО.

НАБУ і САП закрили справу стосовно української компанії Archer, оскільки не зібрали достатньо доказів кримінального правопорушення в діях посадовців міністерства оборони і цієї фірми. Archer виробляє тепловізійні прилади, аксесуари, приціли та дальноміри.

Підставою для початку розслідування стали матеріали фінансового моніторингу однієї з країн Євросоюзу. Після повного дослідження всіх обставин закупівлі ухвалили законне рішення, повідомили в НАБУ.

“Зазначимо, що початкові оцінки не завжди призводять до встановлення факту злочину чи притягнення до відповідальності. Водночас такі випадки стають підґрунтям для вдосконалення роботи та внутрішніх процедур”, – повідомили в Бюро.

Справа Archer

Слідство проти Archer вели декілька років, а восени 2023-го про нього стало відомо публічно. В жовтні керівник компанії Олександр Яременко повідомив про обшуки, через які фірма тимчасово нібито не могла проводити ремонт і обслуговування приладів.

У пресслужбі НАБУ тоді заявили, що одна з компаній уклала низку контрактів на постачання Силам оборони тепловізійних приладів. Загальна сума контрактів – майже 1,5 млрд гривень, з яких компанія отримала передоплату (від 80 до 100%). Але фірма протермінувала постачання. В Archer натомість сказали, що жодного протермінування не було.

В березні НАБУ перевіряло релокований завод Archer у Чехії. Яременко казав, що чеська поліція провела власне розслідування і закрила справу стосовно чеської філії підприємства.

“Всі кошти нашої компанії та партнерів за сімома контрактами заблоковані вже кілька років. Контракти виконані повністю, 5700 приладів відвантажено без жодних зауважень від замовника. Через блокування коштів НАБУ у нас виникло запізнення по одному контракту, і ми вже заплатили штраф МОУ – 27 мільйонів”, – писав Яременко.