НАБУ закрило справу проти виробника тепловізійних прицілів Archer, підозрюваного в розтраті 1,5 млн гривень

Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
ГоловнаСуспільствоПодії

НАБУ закрило справу проти виробника тепловізійних прицілів Archer, підозрюваного в розтраті 1,5 млн гривень

Слідчі не знайшли достатньо доказів злочину в діях фірми і посадовців МО. 

НАБУ закрило справу проти виробника тепловізійних прицілів Archer, підозрюваного в розтраті 1,5 млн гривень
Фото: НАБУ

НАБУ і САП закрили справу стосовно української компанії Archer, оскільки не зібрали достатньо доказів кримінального правопорушення в діях посадовців міністерства оборони і цієї фірми. Archer виробляє тепловізійні прилади, аксесуари, приціли та дальноміри.

Підставою для початку розслідування стали матеріали фінансового моніторингу однієї з країн Євросоюзу. Після повного дослідження всіх обставин закупівлі ухвалили законне рішення, повідомили в НАБУ.

“Зазначимо, що початкові оцінки не завжди призводять до встановлення факту злочину чи притягнення до відповідальності. Водночас такі випадки стають підґрунтям для вдосконалення роботи та внутрішніх процедур”, – повідомили в Бюро. 

Справа Archer

Слідство проти Archer вели декілька років, а восени 2023-го про нього стало відомо публічно. В жовтні керівник компанії Олександр Яременко повідомив про обшуки, через які фірма тимчасово нібито не могла проводити ремонт і обслуговування приладів. 

У пресслужбі НАБУ тоді заявили, що одна з компаній уклала низку контрактів на постачання Силам оборони тепловізійних приладів. Загальна сума контрактів – майже 1,5 млрд гривень, з яких компанія отримала передоплату (від 80 до 100%). Але фірма протермінувала постачання. В Archer натомість сказали, що жодного протермінування не було. 

В березні НАБУ перевіряло релокований завод Archer у Чехії. Яременко казав, що чеська поліція провела власне розслідування і закрила справу стосовно чеської філії підприємства. 

“Всі кошти нашої компанії та партнерів за сімома контрактами заблоковані вже кілька років. Контракти виконані повністю, 5700 приладів відвантажено без жодних зауважень від замовника. Через блокування коштів НАБУ у нас виникло запізнення по одному контракту, і ми вже заплатили штраф МОУ – 27 мільйонів”, – писав Яременко. 
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies