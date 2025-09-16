Уночі Сили ППО збили 89 російських безпілотників із 113

У ніч на 16 вересня Росія атакувала Україну 113-ма ударними безпілотниками типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ (РФ), близько 70 із них – "шахеди".

Про це повідомило командування Повітряних сил.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 89 ворожих безпілотників на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання 22 ударних БпЛА на 6 локаціях, падіння збитих (уламки) на двох локаціях. Два ворожі безпілотники – в повітрі.

Крім того, близько опівночі, ворог ударив по місту Запоріжжя десятьма снарядами РСЗВ (попередньо Торнадо-С). На жаль, загиблі та постраждалі, співчуття рідним.