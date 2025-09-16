У Запоріжжі та області внаслідок російських обстрілів загинули дві людини, 14 поранено

Впродовж доби росіяни завдали 540 ударів по 16 населених пунктах області.

Двоє людей загинули та 14 дістали поранення внаслідок ворожих атак на Запоріжжя та Пологівський район області.

Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров.

Впродовж доби росіяни завдали 540 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області. Здійснили 11 авіаційних ударів по Балабиному, Григорівці, Гуляйполю, Червоному та Успенівці.

329 безпілотників різної модифікації (переважно FPV) атакували Богданівку, Плавні, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Новоандріївку, Новопавлівку, Червоне та Преображенку.

17 обстрілів з РСЗВ завдано по території Запоріжжя, Кушугума, Гуляйполя та Новоданилівки.

183 артилерійських удари завдали по території Плавнів, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Новоандріївки та Червоного.

Надійшло 134 повідомлення про пошкодження багатоквартирних та приватних будинків, комерційних приміщень, підприємств, електрообладнання, автомобілів та господарчих будівель.