З нагоди Дня рятівника президент Володимир Зеленський зустрівся з працівниками й працівницями Державної служби України з надзвичайних ситуацій, привітав їх зі святом та відзначив державними нагородами, передає Офіс президента.

Він наголосив, що кожної ночі та кожного дня після ворожих російських ударів прибувають усі необхідні служби, завжди на місці вогнеборці, ті, хто розбирає завали й надає першу допомогу. Також, коли потрібно, працюють сапери, верхолази, гірничі та гірські рятувальники, авіація, хіміки, психологи та інженери.

«Тисячі українських життів врятовані завдяки вашій професійній роботі. Тисячі об’єктів української інфраструктури збережені завдяки вашій оперативності та професійності. Важливо відзначити також роботу евакуаційних груп «Фенікс» ДСНС України, які вивозять людей з-під обстрілів, яким доводиться працювати в надзвичайно важких, жорстких умовах», – зазначив Володимир Зеленський.

Присутні вшанували загиблих рятівників хвилиною мовчання.

Президент відзначив орденом «Золота Зірка» Героя України, підполковника служби цивільного захисту Віктора Кузьменка. Від початку повномасштабного російського вторгнення він брав участь у 49 операціях із ліквідації наслідків атак Росії на критичну та цивільну інфраструктуру Полтавщини. Зокрема, у лютому очолив групу рятувальників для ліквідації пожежі після російського удару по території Яблунівського відділення з переробки газу, де загорілися газопроводи високого тиску. Після цього група під його керівництвом прибула до Полтави, де Росія завдала ракетного удару по багатоповерхівці. Віктор Кузьменко особисто витягнув з-під завалів жінку, ще 17 людей були врятовані під його керівництвом у перші 30 хвилин. Під час ліквідації масштабної пожежі на нафтобазі в селі Качанове, яка спалахнула внаслідок російського обстрілу, протягом трьох діб безперервно очолював гасіння резервуара з нафтою об’ємом 5 тис. м куб. і перебував на передовій позиції навіть тоді, коли розплавився його захисний одяг. Завдяки цьому вдалося запобігти детонації, зберегти життя рятувальників та відвернути катастрофу регіонального масштабу.

Крім того, Глава держави вручив 21 рятувальнику ордени «За мужність» ІІ–ІІІ ступенів та одній рятувальниці – орден княгині Ольги ІІІ ступеня.