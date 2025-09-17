МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
ГоловнаСуспільствоПодії

Президент привітав працівників і працівниць ДСНС із Днем рятівника та відзначив їх державними нагородами

Присутні вшанували загиблих рятівників хвилиною мовчання.

Президент привітав працівників і працівниць ДСНС із Днем рятівника та відзначив їх державними нагородами
Фото: Офіс президента

З нагоди Дня рятівника президент Володимир Зеленський зустрівся з працівниками й працівницями Державної служби України з надзвичайних ситуацій, привітав їх зі святом та відзначив державними нагородами, передає Офіс президента. 

Він наголосив, що кожної ночі та кожного дня після ворожих російських ударів прибувають усі необхідні служби, завжди на місці вогнеборці, ті, хто розбирає завали й надає першу допомогу. Також, коли потрібно, працюють сапери, верхолази, гірничі та гірські рятувальники, авіація, хіміки, психологи та інженери.

«Тисячі українських життів врятовані завдяки вашій професійній роботі. Тисячі об’єктів української інфраструктури збережені завдяки вашій оперативності та професійності. Важливо відзначити також роботу евакуаційних груп «Фенікс» ДСНС України, які вивозять людей з-під обстрілів, яким доводиться працювати в надзвичайно важких, жорстких умовах», – зазначив Володимир Зеленський.

Присутні вшанували загиблих рятівників хвилиною мовчання.

Президент відзначив орденом «Золота Зірка» Героя України, підполковника служби цивільного захисту Віктора Кузьменка. Від початку повномасштабного російського вторгнення він брав участь у 49 операціях із ліквідації наслідків атак Росії на критичну та цивільну інфраструктуру Полтавщини. Зокрема, у лютому очолив групу рятувальників для ліквідації пожежі після російського удару по території Яблунівського відділення з переробки газу, де загорілися газопроводи високого тиску. Після цього група під його керівництвом прибула до Полтави, де Росія завдала ракетного удару по багатоповерхівці. Віктор Кузьменко особисто витягнув з-під завалів жінку, ще 17 людей були врятовані під його керівництвом у перші 30 хвилин. Під час ліквідації масштабної пожежі на нафтобазі в селі Качанове, яка спалахнула внаслідок російського обстрілу, протягом трьох діб безперервно очолював гасіння резервуара з нафтою об’ємом 5 тис. м куб. і перебував на передовій позиції навіть тоді, коли розплавився його захисний одяг. Завдяки цьому вдалося запобігти детонації, зберегти життя рятувальників та відвернути катастрофу регіонального масштабу.

Крім того, Глава держави вручив 21 рятувальнику ордени «За мужність» ІІ–ІІІ ступенів та одній рятувальниці – орден княгині Ольги ІІІ ступеня.
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies