Рада підтримала запровадження заходів безпеки в закладах загальної середньої освіти

Сьогодні, 18 вересня, Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт 11543 про запровадження заходів безпеки в закладах загальної середньої освіти.

Про це стало відомо з трансляції засідання парламенту. У другому читанні закон підтримали 274 нардепи.

Зокрема, закон передбачає, що керівники навчальних закладів повинні будуть розробити правила перебування осіб на території та в приміщеннях закладу, облаштувати територію школи огорожами, а також встановити технічні засоби для термінового виклику поліції.

Також школи мають забезпечити виконання вимог охорони праці й безпеки життєдіяльності.

Керівники закладів мають сприяти профілактичній роботі серед учнів, спрямованій на запобігання правопорушенням.