Оборонці ліквідували за добу 1150 окупантів

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1150 окупантів, бойову броньовану машину, 17 артилерійських систем, РСЗВ, ППО, 44 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн і 3 одиниці спецтехніки.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.09.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 099 530 (+1150) осіб
- танків – 11191 (+0) од
- бойових броньованих машин – 23278 (+1) од
- артилерійських систем – 32896 (+17) од
- РСЗВ – 1492 (+1) од
- засоби ППО – 1218 (+1) од
- літаків – 422 (+0) од
- гелікоптерів – 341 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 60680 (+211)
- крилаті ракети – 3718 (+0)
- кораблі / катери – 28 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 62044 (+44)
- спеціальна техніка – 3968 (+3).
Дані уточнюються.