Оборонці ліквідували за добу 1150 окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення армія ворога втратила близько 1 099 530 солдатів.

Оборонці ліквідували за добу 1150 окупантів
Втрати армії окупантів
Фото: скрин відео

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1150 окупантів, бойову броньовану машину, 17 артилерійських систем, РСЗВ, ППО, 44 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн і 3 одиниці спецтехніки.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.09.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 099 530 (+1150) осіб
  • танків – 11191 (+0) од
  • бойових броньованих машин – 23278 (+1) од
  • артилерійських систем – 32896 (+17) од
  • РСЗВ – 1492 (+1) од
  • засоби ППО – 1218 (+1) од
  • літаків – 422 (+0) од
  • гелікоптерів – 341 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 60680 (+211)
  • крилаті ракети – 3718 (+0)
  • кораблі / катери – 28 (+0)
  • підводні човни – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 62044 (+44)
  • спеціальна техніка  – 3968 (+3).

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.
﻿
