Оборонці ліквідували за добу 1150 окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.09.25 орієнтовно склали:

Про це повідомив Генштаб.

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1150 окупантів, бойову броньовану машину, 17 артилерійських систем, РСЗВ, ППО, 44 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн і 3 одиниці спецтехніки.

Від початку повномасштабного вторгнення армія ворога втратила близько 1 099 530 солдатів.

