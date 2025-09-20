Росіяни завдали масованого ракетно-дронового удару по Миколаєву

Під ранок 20 вересня ворог завдав масованого комбінованого удару по Миколаєву балістикою та ударними безпілотниками. Під ударами була промислова інфраструктура, виникли пожежі.

Про це інформує очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Під ранок ворог завдав масованого комбінованого удару по місту балістикою та БпЛА типу «Shahed». Під атакою була промислова інфраструктура, виникли пожежі. Станом на зараз інформація щодо постраждалих відсутня", — ідеться у повідомленні.

Також у Баштанському районі ворог атакував "Шахедами" фермерське господарство в Снігурівській громаді. Унаслідок удару горіли склади. Вибуховою хвилею пошкоджено чотири приватні будинки та два автомобілі. Постраждалих немає.

У Миколаївському районі вдень ворог сім разів атакував FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади. Внаслідок одного з обстрілів с. Дмитрівка пошкоджено приватний будинок. Постраждалих немає.