На фронті загинув співзасновник ветеранського спорту і ексспівробітник фонду «Повернись живим» Тарас Шпук

Боєць започаткував ветеранський форум, працював над забезпеченням підрозділів для контрнаступу 2023 року.

На фронті загинув співзасновник ветеранського спорту і ексспівробітник фонду «Повернись живим» Тарас Шпук
Тарас Шпук
Фото: savelife.in.ua

Під час виконання бойового завдання у складі групи спецпризначення загинув Тарас Шпук — воїн із позивним «Череп», ветеран, активіст і колишній співробітник фонду «Повернись живим», ідеться на їхньому сайті.

Шпук долучився до війська у 2014 році в складі одного з добровольчих батальйонів, раніше брав участь у Революції Гідності. У 2019-му приєднався до «Повернись живим», де став одним із перших працівників ветеранського відділу та приніс ідею розвивати ветеранський спорт як інструмент реабілітації.

«У ветеранській спільноті одноголосно порадили Тараса. У нього дійсно була бездоганна репутація, бо він був дуже чесним. Шпук був фанатом своєї справи. Якщо любов, то назавжди, якщо робота, то з головою», — згадує колишня керівниця комунікаційного відділу фонду Ольга Омельянчук.

Директор фонду Тарас Чмут називає Шпука «символом, талісманом і серцем Invictus Games та ветеранського спорту»: «Він знав усіх, його знали всі. На ньому трималася команда і їхній моральний стан. Він не керував процесами офіційно, але реально робив всю роботу».

У 2022 році після початку повномасштабної війни Шпук займався комунікаціями з військовими підрозділами, доставляв майно та евакуйовував спортивне обладнання для збірної Invictus Games із охопленого боями Ірпеня. 

Крім цього, боєць започаткував ветеранський форум, працював над забезпеченням підрозділів для контрнаступу 2023 року, неодноразово потрапляючи під обстріли.

У листопаді 2023-го він залишив Фонд і повернувся до воєнної розвідки.
