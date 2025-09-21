Російський дрон атакував цивільне авто на Сумщині, є поранений (доповнено)

Російський дрон атакував цивільне авто у прикордонній громаді Сумщини. Поранень зазнав 63-річний водій.

Про це повідомляє очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

"Вранці ворожий дрон влучив у цивільне авто в селі Шалигинської громади. Поранення отримав 63-річний водій. Його з травмами доставили до лікарні, медики надають необхідну допомогу", — ідеться у повідомленні.

Попередньо, стан постраждалого не важкий.

За інформацією ДСНС, рятувальники ліквідували масштабну пожежу після атаки БпЛА на Сумщині.

Вогонь охопив нежитлові приміщення на великій площі та швидко поширювався горючими конструкціями. Вогнеборці ліквідували усі осередки загоряння та обстежили територію. Постраждалих немає.