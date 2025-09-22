Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
У Запоріжжі від обстрілу вже втретє пошкоджений відділ ДРАЦС

Постраждали вікна у двох кабінетах, кімната наречених та вхідні двері.

У Запоріжжі під час сьогоднішнього обстрілу втретє постраждала будівля відділу Шевченківського ДРАЦС.

Про це повідомила у телеграмі пресслужба міністерства юстиції. 

"Вже втретє пошкоджено Шевченківський відділ ДРАЦС Південного міжрегіонального управління Мін’юсту (м. Одеса)", – розповіли у відомстві.

Постраждали вікна у двох кабінетах, кімната наречених та вхідні двері.

Жертв немає. Наразі там проводяться відновлювальні роботи, щоб відділ і надалі міг надавати громадянам необхідні послуги: реєстрацію народжень, шлюбів та інших актів цивільного стану.

Наслідки російського обстрілу

  • Сьогодні, 22 вересня, на світанку російські війська атакували Запоріжжя. Кількість загиблих людей станом на 07:50 збільшилася до трьох. 
