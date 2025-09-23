Якщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
Командир військової частини з Рівного долучив підлеглих до будівництва свого будинку

Командир військової частини з Рівного долучив підлеглих до будівництва свого будинку
Фото: ДБР

Працівники Держбюро розслідувань затримали та повідомили про підозру командиру однієї із військових частин Рівного, який змушував підлеглих будувати йому будинок.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

До будівельних робіт посадовець долучив трьох військових - двох водіїв та електрика. Вони здійснювали ремонтні роботи в його будинку на Львівщині. При цьому "на папері" військові залишалися на місці дислокації в Рівному, а відтак держава щомісячно виплачувала їм грошове забезпечення.

Як з’ясувало слідство, будівництво триває понад 1,5 року – із березня 2024-го. За цей час з бюджету військової частини було виплачено понад 1,3 млн грн.

"17 вересня 2025 року під час проведення обшуків за місцем будівництва було виявлено двох із вищевказаних військових. Наразі вони уже повернулися до виконання своїх службових обов’язків. Ще один із «будівельників» із липня несе службу в Сумській області. Крім того, під час обшуків правоохоронці знайшли грамоти для підлеглих, які керівник виписував «за сумлінну службу», хоча усі розуміли, що вони виконують його окреме доручення на Львівщині", - зазначили в ДБР.

Командира затримано та повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 426-1 КК (перевищення військовою службовою особою влади та службових повноважень, що заподіяли тяжкі наслідки, вчинені в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 1,3 млн гривень. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі. 
